Las versiones de familiares y testigos

El padre de Nahuel Salvatierra, quien anoche murió por un disparo en barrio Solidaridad hecho por el cual hay detenidos dos policías, habló hoy con la prensa y denunció que los oficiales eran consumidores de drogas: "Sacaron una versión de que mi hijo estaba robando una moto. Acá tienen que mandar policías responsables, no le pueden dar el arma a un adicto. Esto no va a quedar así, voy a ir hasta China por la justicia de mi hijo. Hay responsables y están en el gobierno”, manifestó en comunicación con FM Profesional.

Luego, por FM Cielo contó que Nahuel había salido para devolver 30 pesos a un amigo. “Venía caminando por la calle y de atrás le metieron un tiro en la cabeza, y le salió por el ojo. Yo no me voy a quedar tranquilo, tienen que botarlos de la Policía y tienen que ir presos. Toda mi vida trabajé, a ninguno de mis hijos mandé a robar, soy padre de 13 y ninguno cayó en cana. “Yo no sé por qué les dan armas a unos policías adictos. Acá apañan todo, acá hermano, cuando los quieren sacar los sacan, cuando les conviene a ellos, ¿sabes por qué? Porque son unos delincuentes también”, disparó.

Sin embargo, otras versiones apuntan a que Nahuel no estaba caminando. Como la que testigos dieron a la madre del joven a quien le contaron que su hijo estaba con cuatro amigos cuando apareció un grupo y empezaron a discutir. Después habrían llegado los dos policías en una moto 110cc que no era de la fuerza y empezaron a insultarlos, los chicos reaccionaron y un de los uniformados se bajó y los amenazó. Según los testigos, empezaron a correr, y el que había quedado a bordo de la moto le disparó a Nahuel. “Una radiografía muestra que la bala traspasó y le perforó el ojo derecho, el ojo le voló, y el ojo izquierdo estaba titilando. La doctora me comentó que su cerebro estaba destrozado, y no me dio ninguna esperanza", relató la mujer FM Profesional.

Los vecinos dijeron que los policías después del hecho se fueron. “Yo qué puedo pedir, a mi hijo no me lo van a devolver, ni haciendo justicia ni denunciando ni nada, creo en Dios y sé que Dios va hacer la mejor justicia”, concluyó.

Los relatos de otros testigos

Dos mujeres integrantes de Madres contra el Paco vivieron también de cerca los acontecimientos y relataron parte de lo sucedido. Según contó María Devia a FM Capital momentos previos al disparo había habido una discusión entre Nahuel, el joven fallecido y sus amigos con los uniformados. Estos le habrían solicitado despejar el lugar, acción a la que ellos se habrían negado. Asimismo, Norma Santilla, cuyo hijo estuvo en el lugar del hecho, confirmó lo relatado por Devia y añadió que Nahuel estaba sentado en la vereda al momento de recibir el disparo.

“Estábamos en la esquina cuando pasaba una banda y nosotros les silbamos. Ahí aparecieron dos policías en una moto 110, con un arma en la mano diciéndonos que nos vayamos o nos iban a pegar un tiro. Cuando escuche el disparo me di vuelta y mi amigo estaba tirado. Los policías se escaparon rápido”, fue también el relato de un amigo de Nahuel a FM Profesional.