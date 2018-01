Video. "Los que tenían que cuidar a mi hijo son los que lo mataron"

"Las personas a las que yo más confianza les tenía, me vienen a destrozar", fueron las primeras palabras de Mamerto Salvatierra, padre del joven que murió anoche de un balazo en barrio Solidaridad, hecho por el cual hay dos policías detenidos.

El Tribuno llegó hasta el domicilio de Nahuel Salvatierra donde familiares y amigos esperan que termine la autopsia para poder velar y despedir al joven. Su padre, Mamerto Salvatierra es uno de quienes estaban en el lugar y con mucho dolor habló a El Tribuno que transmitió por Facebook Live. "Dos irresponsables vinieron en una moto sin patente, hechos unos delincuentes. Yo no me quedo tranquilo porque no creo que estén presos", relató. "Es una vergüenza que la autoridad venga a matar al hijo de uno. Ellos están para cuidarnos, no para arruinarnos la vida", dijo conmovido.