El policía le disparó por la espalda, confirmó el fiscal

"La situación bajo ningún punto de vista ameritaba la utilización del arma", fue la conclusión esta mañana del fiscal Rodrigo González Miralpeix quien dio declaraciones a la prensa luego del homicidio de un menor en barrio Solidaridad y por el que hay dos policías detenidos.

Entre los detalles informados estuvo que fue un oficial de apellido Cardozo quien disparó por la espalda a Nahuel Salvatierra, hiriéndolo en la región occitipal y causándole la muerte. Sin embargo, por el momento tanto Cardozo como Aguilera, el otro oficial de los que solo se informaron los apellidos, están detenidos como responsables de "homicidio calificado por ser consumado con alevosía, por ser cometido por abuso de la función y con la calificante del uso del arma de fuego".

De determinarse que hubo más responsabilidad o no por parte del que disparó, eso se determinará cuando avance la investigación y por el momento ambos tienen la misma imputación.

En el relato de los hechos, González Miralpeix detalló que los uniformados no estaban en servicio, se trasladaban en una moto particular y una vez acontecidos los hechos no dieron alerta sino que se fueron a sus respectivos puestos de trabajo: uno al hospital Papa Francisco y otro a su consigna policial, respectivos lugares donde más tarde fueron detenidos bajo la calificación recién mencionada. "No dieron aviso a nadie de lo sucedido", expresó el fiscal.

En cuanto a lo que sucedió en Solidaridad, llamados al 911 sí daban aviso de conflictos en la esquina donde después tuvo lugar la muerte de Nahuel. Sin embargo, Cardozo y Aguilera no fueron allí a prestar servicio sino que pasaron de manera circunstancial y se acercaron "al parecer para disuadir un presunto enfrentamiento. Allí se baja uno de la moto particular (Aguilera) y él que quedó en la moto (Cardozo) saca el arma reglamentaria y dispara al joven en la región occitipal", relató González Miralpeix.

El titular de la Fiscalía Penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas también detalló que se usó el arma reglamentaria, una 9 mm y no una para disuadir enfrentamientos. Por su parte, ninguno de los menores presentes en la esquina de barrio Solidaridad estaba armado en ese momento.

Nahuel Salvatierra