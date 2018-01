Seclantás despierta de un sueño

Mañana se llevará a cabo la décima edición del festival El Seclanteño, que contará con una importante cartelera artística.

Las Voces de Orán serán uno de los principales protagonistas de la velada musical. También actuarán: Los Izkierdos de la Cueva, David Leiva, Grupo Panda, Alma Carpera, Chirettes, Los Teuco, Norma Marín, Los del Monte y Sentimiento Cateño, entre otros.

“Preparamos una cartelera de gran nivel, para que la gente del pueblo y los visitantes puedan disfrutar de una velada diferente”, aseguró el intendente Mauricio Abán, en referencia a la décima edición de El Seclanteño que se realizará en la bella localidad de Seclantás.

El conjunto Las Voces de Orán está integrado por dos oranenses: Federico Córdoba y Roberto Franco, mientras que el tercer integrante es René Gerardo Flores oriundo de la localidad de Coronel Mollinedo, en el departamento de Anta.

La historia de este trío comenzó en el otoño de 1969, más precisamente en agosto, cuando Martín Zalazar, Federico Córdoba y Roberto Franco, amigos de la infancia, se unieron y decidieron emprender la tarea de cantarle al país.

Con el tiempo lograron consagrarse como artistas, tanto en el país, como en los pueblos de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, donde obtuvieron numerosos premios y distinciones.

El trío representó al país en la Convención Turística Latinoamericana en Acapulco, México, en 1973. En 2014, Las Voces de Orán fueron declarados Ciudadanos Ilustres en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

“Ayer y hoy, Las Voces de Orán”, fue el último material discográfico que editaron. El mismo consta de 14 canciones en total, compuesto por 7 de sus mejores éxitos y otros 7 temas inéditos.

El crecimiento fue enorme, el talento sobrepasó las defensas y dejó fluir las increíbles creaciones. Así se define el momento actual de Los Izkierdos de la Cueva, que tiene dos inobjetables responsables: Daniel Cuevas y Tony Izquierdo.

“El viento nos limpia el camino y nunca el destino detiene su andar”, lo sentenció Cuevas en una de sus letras.

“La comunión con la gente cada día es más fluida y con mayores aciertos. Creo que con Tony estamos en la maduración exacta de la composición y la interpretación”, aseguró Cabuchi Cuevas.

Esto no sería posible si no fuera porque “Cada día avivamos este fuego que nos une”. Además, “Si un día me das tu amor será para siempre”, dijeron Los “Izkierdos”.

La vida, hoy, le “sonríe” a Cuevas, sus temas ocupan un lugar de privilegio dentro del circuito folclórico. Sus creaciones fueron grabadas por los grandes exponentes de este género musical. Compartió temas con Pintos, Jorge Rojas, Kike Teruel, Rubén Ehizaguirre, Néstor González, Lucas Allende, entre otros.

Los atractivos de Seclantás

Seclantás, la pródiga tierra de artesanos teleros, y cuna del poncho salteño, es otro de los antiguos poblados que se encuentran en las márgenes del río Calchaquí y a solo 2 kilómetros del actual trazo de la ruta nacional 40.

Se halla estratégicamente ubicado en el centro geográfico de pueblos y lugares con gran atractivo histórico y turístico. Está a 20 kilómetros de Molinos, 29 de Cachi, y a 22 de la bellísima laguna de Brealito.

El antiguo poblado se desarrolló a partir de su calle principal que originalmente fue la Ruta 40. Casas con frescas galerías, techos de caña cubiertos con tortas de barro y frentes impecables para delicias de los viajeros.

Cuenta con servicio de correos, hospital, mercado artesanal, cabina telefónica, almacenes varios, hostales y camping municipal. En síntesis, el lugar ideal para el descanso y las caminatas vespertinas.