Los Benavides juegan de local en Lima

Lima es una de las capitales más importantes de Sudamérica y de las más caóticas del continente (después de México DF, según confirmaron los propios peruanos). La avenida Alfredo Benavides conecta las turísticas zonas de Miraflores y Surco, en el sur de la ciudad, donde vive un gran porcentaje de los 10 millones de peruanos que residen en la capital (hay 32 millones en todo el país). ¿Quién fue el Benavides más famoso de Perú?

Alfredo Benavides Diez Canseco fue un diplomático y deportista peruano, que vivió entre 1881 y 1967. Fue el primer presidente del Comité Olímpico Peruano y fundó el club de tenis Terrazas de Miraflores. Además de la avenida, edificios, librerías, supermercados, una estación del Metro y otros sitios llevan su nombre. El apellido tiene su inscripción en los transportes públicos que recorren la zona sur.

Si bien Kevin y Luciano no tienen parentezco alguno con Alfredo, al menos no saben, jugarán de local este sábado y atravesarán esa famosa avenida, cuyo apellido es de los más populares en todo Perú.

Más allá de ese detalle de color, al arribar a la capital incaica, los hermanos se separaron y ya no tienen contacto. De hecho, Luciano no está al tanto dónde para Kevin junto a su equipo. El más chico se concentra en su debut sin ningún inconveniente, mientras que el mayor trata de digerir la baja de Paulo Gonçalves, quien no competirá por una lesión que arrastra. Lo reemplazará el chileno José Ignacio Cornejo, según pudo saberse este jueves.