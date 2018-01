Barco no se presentó al primer día de entrenamiento

Ezequiel Barco se ausentó este jueves de la primera práctica de pretemporada de Independiente, en rebeldía por la dilatación en su transferencia a los Estados Unidos, y el entrenador Ariel Holan, lejos de cuestionarlo, admitió su comprensión si se trata de un paso adelante para el futbolista y la institución.

El juvenil de 18 años está molesto con la dirigencia por el rechazo de la oferta de 16 millones de dólares que realizó el Atlanta United de la MLS.

El equipo de Gerardo Martino ya había ofertado 12 y 14 millones en las últimas semanas, pero desde Independiente volvieron a rechazar la última suma, debido a que piden 24 millones limpios por el jugador.

Pero estas modificaciones en las condiciones fueron mal vistas por el jugador, quien determinó pegar el faltazo a la primera práctica de 2018.

Y esta situación fue comprendida por Ariel Holan, quien lejos de ponerse el traje de juez para juzgarlo, sostuvo que no ve con malos ojos la transferencia, pese a lo que representa su salida para la institución desde lo deportivo.

“Si le sirve al club y a él yo no tengo nada que hacer. Podría ser egoísta y pedir que Barco se quede”, afirmó en conferencia de prensa.

“Son cifras muy altas y convenientes para la institución como lo fue la venta de Rigoni. El club debe seguir consolidándose económica y financieramente porque el desafío es seguir siendo competitivos. No podemos descuidar el campeonato y también tenemos la Recopa”, aclaró.