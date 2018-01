Uruguay sancionará a los hoteles que promuevan el turismo cannábico

Uruguay sancionará con "firmeza" a los establecimientos hoteleros que promuevan el turismo cannábico como parte de su oferta a los extranjeros que visitan ese país, dijo hoy el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera.

Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en controlar de principio a fin la producción y compraventa de marihuana de uso recreativo, con la puesta en marcha de la comercialización de esa sustancia en farmacias.

Olivera expresó, según la agencia Efe, que "los locales están expuestos a sanciones, por supuesto, y de hecho el año pasado se aplicaron con firmeza y es esperable, en la medida que sea necesario, que esto vuelva a acontecer".

Sin embargo, resaltó que los episodios de venta o promoción de marihuana a los turistas, según su evaluación, "no son generalizados".

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera, resaltó que los episodios de venta o promoción de marihuana a los turistas, según su evaluación, "no son generalizados".

"Existe, es verdad, como han existido a lo largo del tiempo, inclusive antes de la regulación, y para ello el Estado tiene distintas estrategias de prevención, comunicación, disuasión y, en última instancia, de control y aplicación de la ley cuando esta no se respeta", aseguró el secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

Olivera remarcó que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), cuya Junta Directiva preside, "hace su trabajo" respecto a la fiscalización en una tarea mancomunada junto al Ministerio del Interior, con operativos específicos en la franja costera, no sólo referido a la marihuana, sino a otras formas de tráfico ilícito.

"La normativa existente no se prevé modificar, ya que es bastante clara al respecto. Hemos mejorado y profundizado el trabajo de coordinación y fiscalización porque en corto tiempo las vías de acceso a la marihuana se han ampliado", señaló el funcionario.

En tanto, dijo que entre las distintas formas de coordinación que realiza el Ircca, se encuentran trabajos de campo, visitas al 100% de los clubes de membresía, coordinación con la Policía y la Justicia, tareas de inteligencia y recepción de denuncias.

El pasado diciembre, el Gobierno uruguayo descartó la venta de marihuana a visitantes extranjeros, ya que la figura de turismo cannábico no existe en ese país, por lo que enfatizaron los controles de consumo y venta a lo largo de la temporada de verano austral.

Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en controlar de principio a fin la producción y compraventa de marihuana de uso recreativo, con la puesta en marcha de la comercialización de esa sustancia en farmacias.