Angelici: “No invertiría tanto por un jugador sin reventa”

Daniel Angelici dejó en claro que no gastaría 10 millones de dólares por Pratto y descartó las llegadas de Gaitán y Reynoso, en la presentación de los refuerzos.

A Daniel Angelici, presidente de Boca, le preguntaron si estaría dispuesto a poner 10 millones de dólares, monto que le piden a River por el pase de Lucas Pratto, de 29 años, y fue claro: “Pagaría 10, 12 o hasta 15 millones por un chico con proyección y si estoy convencido de que lo voy a vender en 20 o 25”. Además, Angelici agregó: “No invertiría esa plata en un jugador sin valor de reventa”.

Desde que abrió el mercado, Boca lleva gastados 550.000 dólares en el 50% del pase de Julio Buffarini (29 años) y 2,4 millones de dólares por Emmanuel Mas (28 años). Otro que vestirá la camiseta azul y oro a partir de este semestre será Wanchope Ábila, de 28 años, quien fue comprado al Cruzeiro a mitad de año por 1,5 millones, más el préstamo por un año de Alexis Messidoro.

Por otra parte, Daniel Angelici descartó las llegadas de los volantes Nicolás Gaitán y Emanuel Reynoso, en la presentación de Julio Buffarini y Ramón Ábila, los dos refuerzos.

Angelici explicó las razones por las que descartó a Gaitán, de Atlético de Madrid de España, y Reynoso, de Talleres de Córdoba.

“Gatián es un jugador de las inferiores del club. Charlé con el presidente del Atletico (Enrique Cerezo), con quien tengo buena relación, y el problema no es comprar una parte del pase, sino pagarle la totalidad del salario al jugador. Hay que recordar que Nico juega en uno de los tres equipos más importantes de España”, reveló.

“Hablamos con el cuerpo técnico por Reynoso y Talleres lo tasó en un precio que Boca no está dispuesto a pagar. Desde ahí dejamos de hablar”, sentenció.

Angelici también se refirió a la situación de Gustavo Gómez. “Por Gómez estamos negociando con Milan. Espero que hoy se solucione”, enfatizó Angelici. Boca, en caso de incorporar a Gómez, tendrá seis extranjeros en el plantel.

El presidente de Boca también habló sobre Emmanuel Mas, quien se entrenó ayer por primera vez en el xeneize, de cara a la segunda parte de la temporada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) y a la próxima Copa Libertadores.

Mas se sumó al grupo de trabajo durante la tarde, turno en el que se completaron las dos partes, procedente de Trabzonspor de Turquía, tras la negociación que se cerró en 2.300.000 millones de dólares a cambio del total del pase.

Mas trotó alrededor de la cancha junto con el resto del plantel, ya que ayer por la mañana faltó porque aún no estaba cerrada su incorporación por los próximos tres años, y posteriormente, intensificó sus trabajos físicos de manera individual con el preparador físico Javier Valdecantos.

De esta manera, el entrenador Guillermo Barros Schelotto ya cuenta con tres refuerzos: Mas, Ramón “Wanchope” Ábila y Julio Buffarini.

Previamente, en la práctica matinal, la novedad pasó por la llegada de Cristian Pavón, luego de dos días ausente por un trámite personal fuera del país.

El jugador viajó a Roma para hacerse la doble nacionalidad y así poder salir en el próximo mercado de pases a Europa.

Además, Ábila realizó labores de forma individual por una dolencia en el aductor derecho, al tiempo que Gago, Benedetto y Jara se entrenaron en el gimnasio para continuar con su recuperación.