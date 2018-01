Los infernales reabren el juego en la Liga Nacional

Salta Basket reanudará esta noche, desde las 21, su participación en la Liga Nacional de Básquet y será fuera de casa. En el estadio Osvaldo Casanova, de Bahía Blanca, visitará a Weber Bahía, conjunto al que enfrentó en su debut y con el que perdió jugando en el Delmi. Esta vez, los infernales intentarán no repetir aquel paso en falso y sumar su segundo triunfo en la temporada 2017-2018.

El plantel viajó con todos sus jugadores, mientras que el extranjero y último refuerzo infernal Al Thornton (exjugador de Los Ángeles Clippers) tuvo algunos problemas en el traslado desde Estados Unidos a la Argentina; ayer llegó y con el tiempo justo para dirigirse a Bahía Blanca, donde se sumó a su nuevo equipo.

Sobre el partido de esta noche (se verá por el streaming de la Liga Nacional) y de los objetivos planteados para esta nueva etapa habló el base Pablo Bruna. “Sin dudas, mejorar el arranque de Liga que hicimos, queremos volver a las bases que nos hicieron cumplir un muy buen Súper 20. Sabemos también que hay que acoplar al extranjero nuevo y recuperar a Pablo Espinoza, así que no va a ser nada fácil, pero tenemos muchas ganas de ir mejorando partido a partido”, señaló el jugador cordobés.

Además, señaló: “Si bien Bahía Basket es un equipo difícil de enfrentar, creo que si logramos mantener la concentración durante los 40 minutos podemos tener chances de ganar el juego. Es uno de los aspectos que no venimos haciendo bien y estamos trabajando para mejorarlo”.

Los infernales iniciarán el 2018 con una gira de alta exigencia; al partido de esta noche frente a los bahienses se le sumará el del próximo domingo, cuando el rival será nada menos que San Lorenzo, actual puntero de la Liga Nacional y que viene de ser campeón en las últimas dos temporadas.

Además del partido entre Salta Basket y Weber Bahía, se disputarán otros tres en la reanudación de la competencia: Quilmes vs. Argentino (20), Comunicaciones vs. Olímpico (21) y Regatas vs. Boca (21.30).