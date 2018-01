Rescatan a dos turistas perdidos en San Lorenzo

Tras un intenso operativo que se dispuso en las últimas horas del miércoles, dos turistas pudieron ser localizados y rescatados en buen estado de salud, luego de haber perdido la orientación entre los senderos de la quebrada de San Lorenzo.

Tras el alerta que llegó a la Policía, se desplegó un importante operativo para hallar a una mujer y a su hijo menor, que se habían extraviado cuando realizaban una excursión. Finalmente ambos fueron encontrados en buen estado de salud, un tanto nerviosos por la experiencia vivida, aunque aliviados desde un primer momento ya que los turistas pudieron establecer contacto telefónico para contar lo que les estaba pasando.

La mujer se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 y alertó que se encontraba desorientada junto a su hijo de 10 años, en la zona de la Quebrada de San Lorenzo donde incursionaban desde horas antes.

De forma inmediata se diagramó un operativo de búsqueda con efectivos del Sector 1A, Dirección Seguridad Urbana y Policía Turística, manteniendo una comunicación telefónica permanente con la mujer.

Las comisiones de búsqueda se dedicaron al rastreo terrestre de acuerdo a las indicaciones que iban recibiendo en forma telefónica, pero ante la eventualidad de una interrupción en las comunicaciones con los turistas perdidos, ya se había dispuesto su localización y ubicación a través del método satelital a partir de la llamada telefónica.

Las indicaciones que recibieron los turistas durante el operativo fue mantener la calma, tratar de ubicarse en un lugar despejado, sin alejarse demasiado del sitio donde se habían perdido. Finalmente, la mujer de 29 años y su hijo de 10, ambos oriundos de Catamarca, fueron localizados luego de una hora de búsqueda en buen estado de salud en inmediaciones de los piletones.

Al parecer la joven mujer y su hijo habían decidido avanzar por el sendero de la Quebrada, hasta cierto punto y de allí retornar por el mismo lugar, pero el frecuente cruce de caminos, les hizo equivocar el camino de vuelta.

La cartelería

Los casos de visitantes que frecuentemente se pierden en la zona de la Quebrada de San Lorenzo, infieren que es necesario perfeccionar el sistema de cartelería que existe en el lugar. El senderismo y su permanente búsqueda de aventura como una alternativa turística, ha provocado que decenas de caminos alternativos se abran a la vera del circuito principal y esto es un problema para la gente que no conoce la zona. Es lo que le ocurrió a la joven mamá: quiso retornar por el mismo camino pero se confundió con un cruce que no había advertido en el viaje de ida. Tomó sin darse cuenta otra senda y fue a parar, no muy lejos, hacia los piletones. Prudentemente decidió desde allí llamar a la Policía y providencialmente consiguió señal. Estos sustos se evitarían con buena señalización.