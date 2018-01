Mariano Maino, de Central Norte a Villa Primavera

“Existe la posibilidad de que Mariano Maino se sume como refuerzo”. La frase viene desde Villa Primavera. “Ya hubo un contacto y un principio de acuerdo en los números, avanzado en un 80%”, agregaron. Y así se ilusiona el humilde club de la zona oeste que tendrá su primera e histórica participación en el Federal C.

Maino regresó en las últimas horas de sus vacaciones, luego de haber jugado en Central Norte el último año y, gracias al aporte de un tercero, podría recalar en Villa Primavera para jugar este verano.

Pero también hubo una advertencia: el arquero no concluyó definitivamente su paso por el club cuervo y ese es el 20% de las posibilidades que restan para ser jugador de Primavera. Central Norte debe jugar a fin de mes por la Copa Argentina frente a Pellegrini y si Maino no recibe una propuesta para continuar, o él mismo decide no vestir nuevamente los colores de Central, entonces se allanará el camino para el gallito.

Hay otros dos casos similares. Uno es Tomás Armella, quien sí fue convocado en Central Norte para iniciar los entrenamientos. Y el defensor decidió seguir en el cuervo. Pero también escuchó la propuesta de jugar en Villa Primavera, lo que se concretaría luego de disputar los partidos de copa con Central.

El otro caso es el de Miguel Puntano, otro de los requeridos y con quien también hubo negociaciones avanzadas. Pero Willy aún debe tomar una decisión y, además, debe someterse a una operación en su brazo. De todos modos, tanto Armella como Puntano serán inscriptos en la lista de buena fe de Primavera, para el Federal C.

A todo esto, Central Norte inició ayer los entrenamientos con los jugadores del club, entre los que estuvo Armella, y con Ramón Apaza como DT.