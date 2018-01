La revelación de Muriel Santa Ana desató la polémica

Luego del fuerte cruce con Facundo Arana, en el que Muriel Santa Ana confesó que abortó porque no quiere ser madre, fue duramente criticada por Tomás Dente, quien la tildó de “asesina”. Indignada, Nancy Pazos le respondió al periodista y defendió a la actriz.

Hay que recordar que Arana, mientras se refería al embarazo de su ex Isabel Macedo, que lo hace feliz. “Cuando una mujer se hace madre ahí es donde realmente se realiza”. Y también dijo que “si no tenés hijos te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos”.

Esto hizo estallar a Muriel Santa Ana, quien en su duro descargo incluyó una fuerte confesión que generó una nueva polémica: “Yo, sin ir más lejos, aborté a los 24 años estando en pareja porque no quería ser madre“.

Dente la enjuició

Indignado, Tomás Dente la cruzó en la red y la trató de “asesina” por abortar, y pidió que le cerraran la cuenta de Twitter a la actriz.

Enterada de la declaración del periodista, Nancy Pazos salió al cruce. “Hay tanto dinosaurio y facho suelto al que deberían cerrarle la cuenta, pero defiendo el derecho a que se/te expreses. En cuanto al aborto, cuando leas un par de estadísticas y entiendas el concepto de decidir sobre el propio cuerpo que debería tener la mujer, hablamos”, posteó.

Y Dente respondió: “Nancy leí mucho sobre el tema. Dejas de decidir sobre tu propio cuerpo cuando involucras otra vida. Un beso”, contestó el panelista de Nosotros a la Mañana.

Entonces, Nancy arremetió: “Ah. Es más grave de lo que pensaba. La ignorancia se combate, para los arcaísmos varios no hay antídoto. Probemos así: cuando tengas útero hablamos @Tomasdente. En época de tanto retroceso en los derechos un poco más de prudencia. La inquisición está a la vuelta de la esquina”.

Y Dente volvió: “Comparto lo de la ignorancia, sobre todo cuando excluiste a aquellos que no tenemos útero”, le recriminó Dente.

Luego, la periodista compartió un tuit donde una usuaria le respondió a Dente con un artículo de la Organización Mundial de la Salud, que terminó con el periodista publicando un pasaje de la Biblia.