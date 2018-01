Las recomendaciones de escritores y editores para elegir libros este verano

Milena Heinrich

Télam

Los escritores Luisa Valenzuela, Claudia Piñeiro, Fernanda García Lao, Martín Kohan, Jorge Consiglio y Luciano Lamberti, y la editora Leonora Djament, recomiendan libros para leer este verano, un abanico de opciones tan variado como los lectores que en su tiempo de descanso optan por largas novelas, biografías, libros de cuentos o aquellos clásicos pendientes desde hace años.

Cualquier recomendación peca de arbitraria si no se sabe a quién está dirigida la sugerencia. Frente al caso, los escritores se posicionan: “Las recomendaciones generales son complicadas porque la recomendación es sabiendo a quién le estamos proponiendo una determinada lectura”, dice Claudia Piñeiro, quien en 2018 inaugurará la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

“Se supone que la lectura de verano debe ser liviana, entretenida. Sostengo lo contrario, no porque deba ser densa o compleja, sino porque tenemos más tiempo y agradecemos una lectura que nos abra a la reflexión”, argumenta por su parte Luisa Valenzuela, la autora que precedió a Piñeiro en la apertura del evento literario más importante del país.

En una clave parecida a la de Valenzuela, el escritor Martín Kohan piensa que “quienes tienen en el verano una mayor disponibilidad de tiempo podrían aprovecharlo para dedicarse a los libros más extensos y acaso más exigentes, y no a los ligeros y fáciles, que pueden leerse en cualquier momento, o incluso nunca”.

“El mejor para vos es ilegible para otro. Asumo mi absoluta parcialidad. Es una recomendación subjetiva y caprichosa. Como el acto mismo de la lectura”, dice García Lao. Su lista la encabeza “Antonio” (Seix Barral) de Guillermo Saccomanno: “Lejos del réquiem: un vocativo luminoso. El diario del que no está. Duelo a modo conversación imposible entre su autor y el amigo muerto, Antonio Dal Massetto”.

Otro tres recomendados de la autora de “Nación vacuna” son “Adentro tampoco hay luz” (Tusquets) de Leila Sucari, “primera novela de una joven autora que hace de la voz desbocada de una nena un relato sobre la orfandad y la belleza implacable de los sentidos”; y la reedición de “Anticonferencias” de Isidoro Blaisten. Invenciones lúcidas que contemplan la carcajada”, describe.

En cambio Kohan, cuya obra apila títulos como “Ciencias morales” y “Fuera de lugar”, propone dos reediciones de clásicos que se publicaron en los últimos meses de 2017: “Ulises” (Edhasa) de James Joyce, con traducción de Costa Picazo e “Historia de la revolución rusa” (Ediciones IPS) de León Trotsky. “La gran revolución política del siglo narrada y pensada por uno de sus principales hacedores y una de las grandes revoluciones literarias del siglo pueden aportar un valioso contrapunto en estos tiempos tan marcadamente reaccionarios, de hegemonía conservadora tan notoria”, concluye Kohan.

En un plano parecido, el poeta Luciano Lamberti apuesta por una lectura veraniega “más cercana al ensayo”. “La humanidad aumentada” (Caja negra) de Éric Sadin, “un libro sobre la inteligencia artificial, un tema que hace diez años sonaba como ciencia ficción pero que hoy es una realidad, que ya está entre nosotros y que en gran medida configura nuestra vida. Se lee rápido, está muy bien escrito y es un atisbo para empezar a entender el extraño mundo en el que vivimos, y el más extraño en el que nuestros hijos y nietos vivirán”.

La editora Leonora Djament, de Eterna Cadencia, sugiere “Las aventuras de la China Iron” de Gabriela Cabezón Cámara: “Si sus novelas anteriores podían leerse como poderosas denuncias estético-políticas de la desposesión a la que el neoliberalismo somete los cuerpos, esta convierte la oscuridad en luz y se autoproclama como utopía social, de la lengua y de los cuerpos”.

A su turno, Valenzuela invita con tres lecturas bien distintas. En primer lugar “No a mucha gente le gusta esta tranquilidad” (Random House), un libro de cuentos de María Teresa Andruetto “que, enraizados en lo poético, traslucen lo oculto e inesperado que hay en el amor”; y “Diario de viaje de Pretty Jane” (Paradiso) ,”un cuaderno de bitácora en forma de poemas, sorprendentemente escrito a dúo por Liliana Heer y Guillermo Saavedra”.

El tercer recomendado de la autora de “Los heréticos” es “Ningún espejo refleja la pasión” (Fundación Proyecto al Sur) de Carlos Brück, “un cruce perfecto entre la escritura creativa, literaria, y la observación psicoanalítica; discursos ambos que sí involucran a la pasión y la reflejan en palabras”.

Para Jorge Consiglio las lecturas del año que pasó son “La entereza” (Paradiso) de Eduardo Rubinschik , “probablemente la mejor nouvelle del año. Una trama encrespada por el absurdo con una tensión y un humor sutilísimo, que no afloja hasta la última oración”; y el volumen de cuentos “Las tormentas” (Entropía) de Santiago Craig, “escritos con una cadencia extraordinaria. Precisión, economía de recursos y peripecias desconcertantes”, dice el escritor.

Los recomendados incluyen además la novela “Mal de época” (Mardulce) de María Sonia Cristoff, “un texto extremo, contundente, escrito con una prosa filosa y con un enorme sentido del silencio”; y el poemario “Vidrio” (buenos aires poetry) en el que su autor, Juan Rapacioli, “reformula la tradición objetivista de los 90, la expurga de suspicacia y le inocula un vitalismo que parece salido de una novela de aventuras”.

Piñeiro propone tres opciones “para abarcar tres tipos de lectores”. “En el verano hay gente que quiere aprovechar a leer ese libro que es un poco más largo y que no pudo leer durante el año porque es más difícil de trasladar o porque le parece imposible tantas páginas”. Para ellos, “Patria” (Tusquets) de Fernando Aramburu, “que trata sobre la grieta que se produjo en los países vascos a partir de la acción de la ETA”.

Mientras que ‘para el que le gusta la novela -continúa- recomiendo “El rapto” (Vestales) de Miriam Molero, en la que raptan a un semiólogo que investiga sobre pornografía. Es una novela de mucha acción, muy inteligente y profunda”; finalmente, para los que se inclinan por los cuentos Piñeiro sugiere “Nada contra que chocar” (La parte maldita), de Jorge Abel Muñoz, “un autor joven con cuentos muy oscuros y cotidianos”.