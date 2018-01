Martos: “La gente está harta del Anual”

San Antonio se prueba el traje de candidato en el Federal C. Martín Martos, su DT, sabe que hay una obligación grande, y que la presión irá en aumento. Lo reconoce. Lo asume. Lo mastica todo el día. Y no se achica. “Sé de presiones, jugué en clubes de mucha presión, eso no me asusta”, sostuvo el entrenador de la villa que no piensa en otra cosa que en llevar a este popular club salteño un escalón más arriba.

“Creemos que este tiene que ser el año. Ya le perdimos el gusto al Anual (de la Liga Salteña), la gente está harta del Anual, queremos el ascenso que desde hace rato se le viene negando a San Antonio”, manifestó el técnico en diálogo con El Tribuno. Y redobló la apuesta: “Tenemos que ascender, ya lo hizo Mitre, después llegaron Pellegrini, Camioneros Argentinos, ahora Cachorros, tenemos que llegar nosotros también, y por eso incorporamos jugadores que creemos que pueden darnos el objetivo”.

Ayer, la villa hizo dos incorporaciones más: Matías Vicedo y Emanuel Cáceres. Con ambos, San Antonio sumó una buena cantidad de jugadores con experiencia. Está claro que no solo se trata de participar en el Federal C, sino de llegar a la cúspide.

Matías Vicedo acordó ayer su vínculo con la dirigencia tras haber tenido un primer contacto con Juventud Antoniana y luego de su paso por Aurora, de Bolivia, donde logró el ascenso a Primera.

El delantero es una nueva opción de ataque y, seguramente, partirá como titular, compitiendo en el puesto con Leonardo Cruz, el goleador de Cachorros que se sumó esta semana, y con Pablo De Pauli, atacante de Pellegrini.

Emanuel Cáceres, el volante que hasta hace poco días defendió los colores de Central Norte, también ya tuvo su primer entrenamiento. Volvió a la villa, equipo en el que ya jugó el Federal C pasado. A estos nombres se le agregaron antes los de Leonardo Silveira y Federico Rojas, quien también viene de jugar en el cuervo y desestimó probarse en Tucumán, ya que iba a ser tenido en cuenta solo para la reserva.

“Priorizamos armar un buen grupo humano, sumanos 8 o 9 jugadores y tenemos la base del plantel del Anual”, cuenta Martos.

Con tantas variantes en ofensiva, el exdefensor de Central Norte también adelantó parte de sus planes. Tiene en mente un equipo ofensivo para jugar tanto de local como de visitante. Y una línea de tres en el fondo. “Ya venimos jugando así, con tres en el fondo y un enganche (puesto para el que se perfila Silveira). Y esa es la idea, pensar en el arco contrario con un equipo con más vocación para atacar”, contó Martos.

San Antonio lleva a cabo intensos trabajos físicos y desde el fin de semana comenzará a jugar partidos amistosos.

La villa integra la zona 6 de la Región Norte junto a Villa Primavera, La Merced y Massalin y Celasco. Y debutará con Primavera el 28 de enero. Ese será el primer partido para cumplir un largo anhelo.