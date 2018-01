San Pablo rechazó la primera oferta de River por Pratto

San Pablo de Brasil rechazó la primera oferta de River Plate por el delantero Lucas Pratto de once millones de dólares a pagar en tres años y la dirigencia millonaria evaluará mejorar el plan de pago para convencer a la dirigencia paulista.

Pratto que se encuentra haciendo la pretemporada en San Pablo ya le comunicó al director deportivo del equipo, Rai, sus intenciones de volver a jugar en la Argentina aunque por ahora el propietario del pase del jugador se niega a venderlo.

La idea inicial de River fue enviar una oferta de once millones de dólares a pagar en seis cuotas semestrales a partir de este mes, pero el San Pablo respondió que quiere doce millones de dólares en efectivo y libre de gastos impositivos.

“Es una negociación que se va a alargar un tiempo más. (Prato) quiere jugar en Argentina, pero nos dijo que solo se va si la propuesta es buena para San Pablo, en este momento nos llegó una oferta, pero no nos sirve todavía”, expresó Raí.

Luego, el exjugador de la selección brasileña, agregó en declaraciones a medios locales: “Su posible salida se da por una cuestión particular, que lo hace tener el deseo de ir hacia su país, pero nunca dejó San Pablo al costado y siempre demostró su compromiso con el club”.

Este fin de semana, la dirigencia de River volverá a reunirse para analizar si las finanzas del club ofrecen la posibilidad de acortar el tiempo de pago y poder resolver la transferencia lo antes posible, ya que el jugador quiere estar en la pretemporada en Miami.

Por otro lado, en cuanto a la llegada de Franco Armani que ya está resuelta, la idea inicial era que el jugador viaje a Miami pero en las últimas se decidió que regrese a Buenos Aires para hacerse la revisión médica y sumarse a la pretemporada la semana que viene.

En otro orden de cosas, Lucas Zelarayán que ya se sumó a los trabajos de los Tigres, de México, podría sumarse la semana que viene si es que el equipo de Monterrey acepta cederlo a préstamo con opción de compra.

Por último, Marcelo Gallardo esperará una semana más para ver cómo sigue el tema de la sanción al volante Damián Musto ya que por ahora no quieren dar por caída la operación que ya estaba acordada con los Xolos de Tijuana.