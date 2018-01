Tevez: "Estoy con ganas de entrenar y de sumar”

Carlos Tevez, quien este viernes se desvinculó de Shanghai Shenhua de China y selló su regreso a Boca Juniors para afrontar la Copa Libertadores, el gran objetivo del año, aseguró hoy que nunca se fue del club de sus amores y que vuelve “con ganas de entrenar y sumar”.

“Nunca me fui. Estoy con ganas de entrenar y de sumar”, fueron las primeras palabras del Apache al llegar en su auto bajo una intensa lluvia al hotel Sofitel, en Los Cardales, donde el plantel de Guillermo Barros Schelotto lleva a cabo la pretemporada desde el 2 hasta el 13 de enero.

Tevez, de 33 años, se integró al plantel xeneize pese al mal clima, y el próximo martes será presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Boca, según confirmó la dirigencia del club.

Carlitos, quien el lunes firmará el contrato que lo vinculará a Boca hasta fines del 2019, vestirá la camiseta número 32 en su tercer ciclo en la entidad de La Ribera.

La tercera etapa que empezó hoy, se concretó por un acuerdo privado entre el propio Tevez y el presidente xeneize, Daniel Angelici, para destrabar una situación compleja con los asiáticos.

La salida del Apache del fútbol chino no fue gratis ni sencilla. Primero Tevez cedió tres millones de dólares, que es la parte no documentada de la deuda de 15 millones que los chinos mantienen con él por su primer año de contrato.

En segundo término, Boca aportó la misma cantidad (en concepto de un adelanto del contrato por dos años con el jugador) y tercero Shanghai Shenhua recibió menos dinero del que pagó hace un año por el futbolista de 33 años.

Esos 6.000.000 de dólares que recibirán los chinos representan la cláusula de rescisión de contrato que Boca no quiso pagar antes de fines de diciembre de 2017.