Azul se movilizó contra los despidos y el cierre de Fabricaciones Militares

Cientos de personas marcharon por las calles de Azul contra los despidos en la planta de Fabricaciones Militares en esa localidad bonaerense. Luego de que el Gobierno diera a conocer oficialmente el cierre de la planta, pobladores de la ciudad de Azul y otras cercanas se movilizaron en apoyo a los empleados.

La histórica marcha tuvo lugar en un pueblo de raigambre rural donde Cambiemos obtuvo un amplio triunfo electoral, pero el cierre de Fanazul parece haber despertado una indignación generalizada y la gente salió a demostrar que está al lado de las casi 230 familias afectadas por los despidos.

"Aprovechando que veníamos tan bien, nos acaban de suspender la reunión que teníamos prevista para hoy. Aparentemente dijeron que desde el Ministerio de Defensa no autorizan al interventor a dialogar con nosotros", dijo al diario local El Tiempo el delegado de los trabajadores de la planta, Juan Caece.

Según consideró, "han redoblado un poco más la apuesta; es un poco más de la tomada de pelo que nos vienen haciendo desde hace un tiempo. Si me preguntan si me sorprende, digo que no. Verdaderamente de estos funcionarios de papel crepé que tenemos como dirigentes no nos sorprende nada. No les importa, se van para atrás, vuelven a sus empresas, son todos CEOS. Luis Riva, que es integrante de una asociación católica de empresarios, me gustaría saber hace cuánto no se pega una vuelta por la iglesia", remarcó el delegado de los obreros de la planta local de Fabricaciones Militares.

Agregó: "para nosotros no hubo fiestas; no hubo ni fin ni comienzo de año, es una continuidad de preocupación e incertidumbre que no cesa nunca".

La movilización se dio en el marco de la convocatoria a un apagón en solidaridad con los despedidos de la planta de explosivos.

"Azul: levántate y anda. Doscientas cincuenta familias miran a la comunidad y a sus dirigentes políticos e instituciones, totalmente anestesiadas ante el despojo de Fanazul y el despido de sus 230 obreros y empleados. Por favor: no nos dejemos robar una fábrica que tiene más de 70 años netamente azuleños!!!", se indicó a través de un comunicado.

"Todos permanezcamos en nuestras viviendas, puertas adentro, sin luces a la vista, tanto internas como externas. Pedimos que en los edificios altos sean apagadas todas las luces exteriores en ventanales y balcones. Por espacio de esos 30 minutos pedimos que nadie circule en autos ni motos, dejando calles y avenidas despejadas para que eventualmente puedan circular ambulancias, bomberos y policía. Sumate a esta manifestación en silencio, sin bombo ni redoblante. Estamos con mucho dolor encima. Tu participación es muy importante. No nos defraudes", se indicó en la convocatoria que finalizó con una movilización.