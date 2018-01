El Dakar y su dream team, que dice adiós

Son el Real Madrid o el Barcelona, según las épocas. Se asemejan al Chicago Bulls de Michael Jordan o a la década dorada de los Yankees. El equipo de Peugeot en el rally Dakar significa ni más ni menos que un dream team, un verdadero equipo de las estrellas.

Es que cada uno de los integrantes es tan bueno como quien tiene al lado y son los reyes en lo que respecta a la categoría autos. Cyril Despres (quien junto a Marc Coma fue uno de los mejores pilotos de motos en la historia de la competencia), Stépanhe Peterhansel (el más ganador de todos con 13 títulos y 30 etapas), más los experimentados Carlos Sainz (ganó en 2010) y Sébastien Loeb, que son tan candidatos como los dos primeros.

Este año dejaron a todos con la boca abierta al anunciar que Peugeot se va del Dakar por diferentes motivos al finalizar su 40 edición, en Córdoba.

El Tribuno pudo conocer el verdadero motivo de su baja: “Es el último Dakar de Peugeot porque el rally ha cambiado mucho y favoreció a sus competidores como Toyota o Mini”, fue la respuesta.

La marca teme que sus rivales le quiten el trono y uno de los grandes apuntados a arrebatarle el trofeo es Nasser Al Attiyah, la estrella de Toyota.

Por eso la sala de prensa de Peugeot fue la más colapsada por la prensa internacional entre el jueves y el viernes. A pesar del triplete de 2017, cuando Peterhansel sumó su 17ma. victoria y acompañaron en el podio Loeb y Despres, Peugeot para esta temporada no se siente favorito y los motivos son los mismos por los que deciden apartarse del Dakar. “Tenemos unos 700 kg más, mientras que Mini y Toyota tienen 650 menos. Es una diferencia enorme. Es increíble, pero tuvimos que aceptarlo”, explicó Bruno Famin, jefe de Peugeot Sport, durante la presentación del team. Y de hecho contó que el favoritismo es del jeque estrella de Toyota: “Nasser es capaz de ser muy rápido, el balance de performance ha cambiado muchísimo y nuestros rivales son muy rápidos. En cuanto a los pilotos, creo que todos son muy inteligentes y por eso tienen el palmarés que tienen. La lucha será contra nuestros rivales primero y, por supuesto, nos tocará luchar entre nosotros en algún momento del rally”.

Si bien Peugeot es el dream team entre los equipos del Dakar, solo cuenta en autos, ya que no compiten en ninguna otra categoría. Pero este equipo puede ser más invencible si se le sumaría Nasser Al Attiyah o Nani Roma, si es que se pudiera diagramar un conjunto ideal en cada una de las categorías.

En motos, sin dudas, estarían en ese gran equipo Sam Sunderland, Toby Price, Pablo quintanilla, Kevin Benavides, Laia Sanz y Joan Barreda Bort. La elección es simple, porque están los ganadores de las ediciones 2016 y 2017 (Price y Sunderland), el campeón y subcampeón mundial (Quintanilla y Benavides), la mejor piloto entre las damas y el siempre candidato Barreda Bort.

En cuatriciclos, no es tan difícil de seleccionar y mucho menos después de que los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli decidieron bajarse. Entonces, no pueden faltar Sergey Karyakin, Ignacio Casale, Pablo Copetti y Rafal Sonik.

En camiones también integran el selecto grupo los que no dan lugar a las sorpresas: Eduard Nikolaev o Dmitry Sotnikov, el holandés Gerard de Rooy y el argentino Federico Villagra.