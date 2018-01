Juventud, los pro y los contra de las bajas

Ver de que pasando la media docena de bajas que se produjo en el plantel de Juventud Antoniana genera inquietud por más que la dirigencia y el flamante DT Gustavo Módica no le presten demasiada atención. La ida de estos jugadores, por diferentes circunstancia, a lo mejor genera un desahogo financiero al club de la Lerma, en el pago de haberes y de alquileres, permitirá, a su vez, reunir los suficientes recursos para efectuar el pago en tiempo y forma a los jugadores que se quedaron y que no haya tanto atraso, para aquellos que desde febrero próximo iniciarán la participación en la fase de la reválida del torneo Federal A.

Y el tema de la reválida fue un golpe muy fuerte que se produjo en la primera quincena de diciembre último para los antonianos, que al haber quedado afuera de toda conversación en la disputa por el primer ascenso de categoría, ahora tendrá que empezar a transitar por un camino más sinuoso. Por lo tanto, las expectativas no son las mismas, de tal forma que la misma dirigencia hasta se olvidó de ordenar que se corte del pasto en el Honorato Pistoia, para la presentación de Gustavo Módica, como nuevo DT.

Desde, la misma asunción de Módica, se comenzaron en dar a conocer los nombres de aquellos jugadores que no seguirán en Juventud. Los defensores Adrián Reta, Juan Lovato, Luciano González, Hernán Lillo, Maximiliano Gómez y Tomás Assennato, figuran una lista que fueron declarados prescindibles y forman parte de una lista que se fueron en busca de encontrar mejores propuestas ante los resultados adversos que se presentaron en el último semestre del año y que recientemente finalizó.

En tanto, se espera la decisión final de Gonzalo Menéndez, que a último momento habría desistido de viajar a Bulgaria y optaría por seguir en Salta, mientras Emanuel Pennisi no apareció por la prácticas

Toma mayor relieve la partida de los jugadores, por cuanto se produce una merma considerable y de estas características, que más bien las disminuciones se ejecutaban al final de cada temporada. Por lo tanto, la exposición del flojo trabajo que demandó la participación antoniana en el primer tramo del Federal A, dejó sus secuelas y con lo que Módica cuenta deberá darse vuelta el proceso que asumió y que no es poca cosa, porque lo inmediato posesiona los clásicos con Gimnasia y Tiro, por la Copa Argentina y luego el primer partido por la reválida frente a Guaraní Antonio Franco de Posadas, Misiones.