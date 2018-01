La Perla Reyes se sumó a Villla Primavera 

El delantero llega como refuerzo para jugar el Federal C.

La “Perla” Fabricio Reyes se convirtió ayer en nuevo refuerzo de Villa Primavera. El representante capitalino en el próximo torneo Federal C logró el concurso del exdelantero de Central Norte y está a la espera de que el “Willy” Miguel Puntano (goleador del cuervo en el Federal B) también se convierta en la próxima incorporación, aunque depende de la operación que debe someterse el jugador en uno de sus codos resulte con éxito y pueda volver a jugar en el corto plazo.

En cuanto a los trámites para que Mariano Maino defienda el arco de Villa Primavera en el Federal C, todo está encaminado. También está el interés de contar con los servicios de Tomás Armella. Tanto el arquero como el defensor defendieron los colores cuervos en el Federal B, que recientemente finalizó, con más penas para el cuervo. Rodolfo Escalante, Wilson Marín, Gustavo Barrionuevo, entre otros, son los jugadores que llegaron para formar parte del equipo de Villa Primavera para su primera participación en el Fe deral C.