Kevin Benavides: “Esperé dos años para este momento”

Otra base militar, al igual que Las Palmas, fue la segunda sede elegida por la organización del rally Dakar, donde hoy a partir de las 7 se abrirá el telón de la 40 edición de la competencia más dura del mundo. Listo para participar en su segunda carrera, Kevin Benavides contó a El Tribuno sus sensaciones, tras una larga espera. “Llego muy bien físicamente y satisfecho con lo realizado junto al equipo”.

Pese a tener el diminutivo de la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el predio peruano comprende varias hectáreas, donde se ubicaron las carpas de cada equipo. Un un costado se ubicó el campamento de Honda, que tuvo una mañana muy movida. A las 11.30 se presentaron los pilotos del equipo oficial HRC, donde se encuentra el mayor de los hermanos Benavides (Luciano integra el equipo KTM).

Kevin dialogó con El Tribuno y recordó que desde su pasada participación pasaron 24 meses. “Estoy muy contento de estar acá, en Perú. Es una sensación muy linda, esperé dos años para volver al Dakar, y llego muy bien físicamente, completo, muy satisfecho con lo que hicimos con el equipo durante el 2017, así que estoy preparado para la largada”.

El salteño charló con el único medio salteño que también lo acompañó en 2016, cuando terminó en cuarto lugar, una ubicación histórica para la Argentina. Mientras contaba sus sensaciones, muchos peruanos se acercaban a saludarlo y pedirle autógrafos.

“La gente peruana me ha tratado muy bien, estoy muy cómodo acá. Son muy amables y espero que durante todo el trayecto en este país se acerquen a darnos apoyo”.

Honda aún siente la baja de Paulo Goncalves, quien decidió dar un paso al costado a último momento por una lesión. Benavides también se refirió a la situación de su compañero: “Lamentable lo que pasó con Paulo, me recuerda mucho lo que ocurrió conmigo (Kevin sufrió una lesión semanas antes del Dakar 2017 y no pudo participar). Sé lo que se siente mejor que nadie, pero va a volver mejor que antes porque es un gran piloto”.

José Ignacio Cornejo, un piloto chileno amigo de Benavides, será su reemplazo: “José es un gran amigo, compartí muchos entrenamientos con él y es muy bueno que pueda aprovechar esta oportunidad porque se la merece”.

Apenas unas horas después, Luciano, su hermano de 22 años, apareció por la rampa, fue presentado en sociedad y tras dejar la moto muy cerca de la de Kevin, dialogó con El Tribuno sobre su debut.

“Estoy muy bien, pasamos las verificaciones y para mí es un sueño estar acá. Estoy ansioso por la largada”. Sobre lo que genera el Dakar, el salteño más joven dijo: “Hay muchos pilotos que conozco y otros que no. Es un mundo nuevo para mí que vengo del enduro. Es un sueño, el show y todo lo que significa la competencia”.

Respecto al tercer salteño, Ramón Núñez, que competirá en auto, pasó rápidamente por las verificaciones y el Pentagonito, para dejar su coche de cara a la largada. “Estamos cubiertos hasta llegar a Salta, así que fueron días muy productivos para nosotros”, contó a El Tribuno.

Las etapas

1 - hoy - Lima-Pisco

241 enlace y 31 especial

2 - Mañana, Pisco-Pisco

11km. enlace y 267 especial

3 - lunes 8 - Pisco- San Juan Marcona

206 enlace y 295 especial

4 - martes 9 - San Juan Marcona-San Juan de Marcona

114 km y 330 km

5 - miércoles 10 - San Juan de Marcona-Arequipa

506 km y 264 km

6 - jueves 11 - Arequipa-La Paz

445 km y 313 km.

Día de descanso - viernes 12

En La Paz

7 - sábado 13 - La Paz-Uyuni

301 km y 425 km

8 - domingo 14 - Uyuni-Tupiza

86 km y 498 km

9 - lunes 15 - Tupiza-Salta

512 km y 242 km

10 - martes 16 - Salta-Belén

423 enlace y 372 especial

11 - miércoles 17 - Belén-Fiambalá-Chilecito

204 enlace y 280 especial

12 - jueves 18 - Fiambalá-Chilecito-San Juan

347 enlace y 375 especial

13 - viernes 19 - San Juan-Córdoba

481 enlace y 423 especial

14 - sábado 20 - Córdoba-Córdoba

165 enlace y 119 especial