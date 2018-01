“Ciudad de Navidad”, una obra que emociona a los salteños 

Hoy subirá a escena el tradicional espectáculo Ciudad de Navidad, que este año cumple 52 años de vida.

La popular escenificación del pesebre, nacido en 1966, surgió a partir de una iniciativa del centro vecinal de Villa Las Rosas. Con los años fue creciendo en magnitud y convocatoria de público, llegando a convertirse en un verdadero emblema navideño para los salteños. Se repondrá mañana sábado y el domingo, siempre desde las 21.30. La entrada tiene un valor de 100 pesos, abono familiar de 4 personas: $200.

Eduardo “Chacho” Siuffi, coordinador de Ciudad de Navidad, recordó que el espectáculo ha sido declarado de interés nacional, provincial y municipal y cuenta también con una declaración de interés legislativo. Además, la puesta en escena recibió la bendición papal en 1974.

A lo largo de más de medio siglo de historia, el pesebre viviente ha ido transformándose e incorporando avances tecnológicos que le permitieron mejorar las presentaciones. “Ya sumamos 500 funciones desde el inicio de Ciudad de Navidad y totalizamos 500.000 espectadores”, comentó Siuffi, quien añadió que lo largo de estas cinco décadas han actuado casi 10.000 personas.

Para este año está prevista la actuación de 200 personas, a lo que hay que agregar la labor de otras 100 que se desempeñan en el área técnica.

“He tenido la suerte de nacer en ese espacio. Esta maravillosa tarea me ha permitido el desarrollo de una técnica para montar este espectáculo. El teatro comunitario tiene sus pautas porque manejar a 200 personas en ensayos y puestas exige una técnica propia, que es muy diferente a la del teatro intimista. No podés ir a buscar la obra, no hay tiempo. Ya hay que montar sonido, vestuario, escenografía, saber con cuántos actores y bailarines contás, con cuántos reflectores, etc. Son todos factores a tener en cuenta para hacer algo digno. No podés esperar después de cien funciones para tenerlo consolidado”, comentó Chacho Siuffi.