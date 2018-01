Nicole Neumann sorprendió a todos publicando una foto junto a Moyano

Mientras descansa en Punta del Este, los rumores alteraron el humor de Nicole Neumann: en la revista Caras contaron que la modelo había “pegado onda” con Polito Pieres (el ex novio de Calu Rivero), y enseguida salió a desmentirlo.

“Quieren ‘generar’ noticias donde NO hay. Siempre lo mismo”, escribió la rubia en Twitter, y enseguida sorprendió con una una foto inesperada junto a Facundo Moyano.

Es que luego de que la misma Nicole reconociera un impasse con el político, no se los había vuelto a ver juntos. No obstante, la modelo acalró que la foto no es actual: “La foto no es de hoy, es del finde de cuando vinimos con mis hijas, para que sepan con quién está mi corazón, como hace cuatro meses y medio“, dijo.