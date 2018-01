Ricky Martin se promociona con un desnudo

Ricky Martin compartió en la red una foto en la que se lo ve tapándose un poco con una toalla mientras sale de la ducha, y la red se sobrecalentó.

El artista, como en su presentación de 2017, expone su trabajado cuerpo y deja ves su trasero de perfil.

La ciudad de Las Vegas lo tendrá como “residente” para 12 fechas más del espectáculo “All In”, disco donde interpreta 21 de sus grandes éxitos, entre ellos “Livin’ La Vida Loca”, “Shake Your Bon Bon”, “Cup of Life”, “La Bomba” y “Vente Pa’Ca”, entre otros.

“All in” cuenta con la dirección de Jamie King, quien ya ha dirigido en el pasado a otras figuras como Celine Dion, Britney Spears, Madonna y Rihanna. Con Ricky Martin trabajó en las giras “Livin ‘La Vida Loca Tour” (1999) y “Black and White Tour” (2007).