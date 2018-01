"Hoy vinimos a pedir justicia con respeto y por las buenas"

"Nosotros estamos aquí porque a la diez de la noche del miércoles en una esquina del barrio Solidaridad mataron a un chico de barrio y me mataron también a mí. Yo que siempre cumplí con la ley.

Hoy hemos venido a pesar de la tormenta a reclamar justicia por la buenas, con respeto, el respeto que no tuvieron con la vida de mi hijo Nahuel", dijo ayer Salvatierra a El Tribuno en un alto de la marcha.

Unas trescientas personas, la mayoría jóvenes, se apersonaron frente a la comisaría 17 para reclamar Justicia.

Redoblantes y tumbadoras le pusieron un corte marcial al acto, que estuvo signado por lo pacífico no solo de las acciones, sino también del vocabulario. No hubo ni siquiera insultos, fue el contraste de lo que se esperaba.

Detrás, una amurallada comisaría, que dejó de atender al público y fortificó sus instalaciones repletas de personal de Infantería, al parecer dispuesto a reprimir cualquier asalto sobre el edificio público.

No hubo violencia, sí un fuerte reclamo social.

La familia de Nahuel Salvatierra estuvo presente en las personas de su padre y hermanos.

En ese contexto, Jorge Salvatierra, uno de los hermanos mayores de la víctima de una bala oficial, dijo a El Tribuno: "Esta vez vinimos en paz, después de sepultar a un chico pleno de vida y de futuro. No vamos a consentir que se digan cosas de él que no son verdades y no vamos a permitir que se haga mucho ruido y después de dos meses o años los asesinos salgan a la calle. Queremos perpetua, efectiva y en cárcel común, porque esta policía nos está matando a los pibes", reflexionó.

Al ser interrogado acerca de los momentos previos a la ejecución Jorge dijo: "De lo que sabemos es que los policías vinieron a buscar algo o a "cobrar' algo. No hubo enfrentamiento ni nada que se le parezca. Pudo haber habido un cruce de palabras, pero eso no emeritaba dispararle a la cabeza, eso es un crimen".

El caso

Un cabo y un sargento de la Policía de la Provincia se presentaron a las 22 del miércoles de civil y a bordo de una moto 110 cc particular en una esquina del barrio Solidaridad.

En la intersección de las calles ubicadas sobre la manzana 418 "B", según la versión oficial, observaron un "desorden" entre dos bandos y se detuvieron para realizar el despeje pero fueron agredidos y en ese contexto dispararon el arma.

Por su parte, los familiares y amigos del joven Nahuel aseguran que no fue así, dijeron que no hubo ningún desorden y que el cruce de palabras fue entre los visitantes que se hallaban supuestamente de civil y los chicos que estaban en la esquina. Para el padre de Nahuel, la única explicación que le cabe es que "algo le exigieron a mi muchacho y la respuesta de mi hijo debió ofenderlo, quizá. Cuando le dio la espalda lo asesinaron, esa es mi bronca y la de todos los vecinos, porque no había derecho de hacer eso", reflexionó.