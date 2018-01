Camión municipal destrozó un auto de colección y no le quieren pagar

José Silva, un joven de 24 años, dedicó seis años de su vida a la reparación y armado de un viejo Ford Falcon modelo 69, con la ilusión de formar para del Club Fana Ford y participar de algunas de las exposiciones que se realizan a lo largo del país.

El viejo Falcon fue adquirido en el año 2013, no estaba en buenas condiciones pero tenía mucho potencial. "Yo siempre fui un enamorado del Falcon; mi papá tenía uno y lo tuvo que vender para comprar un terreno, desde ese momento comencé a pensar en comprarme uno cuando contara con mis propios ingresos", expresó José con cierta resignación.

En 2013 ingresó a trabajar como tornero y en agosto de ese año se le presentó una gran oportunidad: un amigo suyo tenía un Ford Falcon, no estaba en muy buenas condiciones, le faltaba todo el interior, el tapizado, los accesorios; solo el motor estaba bien y su mecánica respondía bastante bien, ya que solo le fallaban los frenos.

"Pagué por el auto 10.000 en ese momento y en forma inmediata comencé a trabajar en él, en estos casi cinco años renové el interior, compré todo original, accesorios que son muy difíciles de encontrar", recordó el joven.

"Hace unos meses, después de cuatro años de búsqueda, le puse los tapallantas, solo me quedaba el vinilo del techo y la pintura, pero el resto estaba de lo mejor", expresó José Silva.

Inscribió a su viejo Ford en el club Fana Ford filial Salta y participó de varias actividades, en Salta, Jujuy y en Güemes, ya estaba inscripto para una exposición a realizarse en Buenos Aires el año próximo.

Sin embargo, un lamentable accidente iba a cambiar todos esos planes. Hace unos días, alrededor de las 17, José se encontraba estacionando su coche sobre calle Alem, cuando un camión recolector de basura de la Municipalidad de General Güemes se vino encima del vehículo.

El pesado camión intentaba doblar desde calle Rodríguez hacia la Alem pero no pudo completar la maniobra y golpeó con fuerza al Ford, quedando ambos vehículos por unos segundos enganchados.

El chofer del recolector realizaba denodados esfuerzos por zafar ambos rodados y cuando lo logró, avanzó unos pocos metros para colisionar a una Chevrolet S10 que también estaba ahí estacionada.

"Todo fue muy rápido, el peso del camión me aplastó contra el volante y me golpeó el pecho, también mis manos se aprisionaron entre el volante y la luneta delantera, no entendía lo que ocurría, había mucha gente, alguien llamó al hospital y cuando llegó la ambulancia me trasladaron por prevención a la guardia, pero solo eran golpes. Lo que más me dolía y me duele, y no hay calmantes para eso, es ver cómo quedo mi automóvil".

Se le rompió la dirección

El motivo del accidente fue la rotura de la dirección del camión recolector.

"Se rompieron muchas cosas del Ford, pero lo peor es que en varios talleres me dijeron que no sirve más porque quedó cruzado, que era mejor comprar otro vehículo, sería una solución fácil si no fuera por todo lo que ese Falcon significa para mí y lo mucho que invertí en él", dijo el joven.

José y su familia están preocupados porque el seguro del camión puede no querer cubrir el costo real del vehículo destrozado. Retaurarlo de nuevo costaría alrededor de $110 mil.

"Ya estuve averiguando, solo en repuestos originales tengo $30 mil; eso, sumado a todo lo que se tiene que arreglar, si es que se pudiera arreglar, dijo José. "Esperanzas tengo y voy a seguir pidiendo opiniones de otros talleristas. Sin dudas fue un duro golpe para nosotros justo antes de fin de año", concluyó el joven.