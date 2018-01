Cruce de estrategias de los abogados en el caso Nahir

El caso de Nahir Galarza, la joven que asesinó a balazos a su ex novio, Fernando Pastorizzo, arroja novedades minuto a minuto.

La familia del joven Fernando Pastorizzo para contrarrestar la estrategia de la defensa de Nahir Galarza, que instaló la idea de que el asesinato fue consecuencia de una relación enfermiza en la que la joven fue víctima de violencia de género contrató dos querellantes.

Uno de ellos dijo ayer que "aún no tenemos toda la información, ya que no estamos legalmente constituidos, y si bien en la gran mayoría de los casos intervine como defensor, en esta oportunidad, el padre de Fernando me convocó para asistirlo legalmente. Lo que me interesa por sobremanera es mantener la calificación legal y los agravantes, para, de esa manera,sostener la pena máxima", resaltó el abogado de la familia Pastorizzo.

En cuanto a la prisión preventiva, adelantó: "Si se extiende la investigación, vamos a reclamar con el fiscal el mantenimiento de la prisión preventiva en la Comisaría del Menor y la Mujer. Sabemos que es un lugar adecuado, lo que sí vamos a rechazar de plano es el posible pedido de la prisión domiciliaria con el uso de tobillera electrónica, porque entendemos que en esas condiciones se podría afectar la propia causa".

Un tiro por la espalda

El informe preliminar de la autopsia realizada en la morgue judicial reveló que el primer disparo lo recibió por la espalda y fue lo que le ocasionó la muerte a Pastorizzo.

De acuerdo con el examen, el cuerpo presenta en la región posterior del tórax derecho dos heridas contuso-penetrantes. Y tiene otras dos -de iguales características- en la región anterior del tórax, del lado derecho. La conclusión preliminar es que estas heridas se corresponderían con orificio de entrada y salida por herida de arma de fuego, en total, dos, una de ellas produjo lesión broncopulmonar derecha, produciéndose el deceso. "Según la pericia, son dos disparos, uno por atrás y uno por delante", explicó Horacio Dargainz, otro de los abogados de la acusada que además solicitó la prisión domiciliaria para Nahir, que en las últimas horas otra vez quedó como única responsable al conocerse un video donde se la ve en el lugar del crimen.