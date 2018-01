Maidana: “Si me toca ir al banco, no pondré mala cara”

Jonatan Maidana, defensor de River Plate, reconoció que si le toca ir al banco de suplentes no pondrá mala cara, en el marco de la pretemporada que el plantel realiza en Miami, Estados Unidos, con miras a la próxima Copa Libertadores de América y a la segunda etapa de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

“Si me toca ir al banco de suplentes, no pondré mala cara y lo tomaré de la mejor manera, como le sucedió a varios compañeros de experiencia. Justamente eso es lo importante”, aseguró el central, pieza clave en la obtención de la Copa Libertadores 2015.

“Estamos con mucha alegría, nuevas expectativas en el comienzo de la Copa Libertadores. Lo tomamos como un gran desafío”, apuntó en el contacto con la prensa.

La delegación millonaria llegó esta mañana, en tandas, al Aeropuerto Internacional de Miami y una vez reunida en su totalidad abordó un micro rumbo al Biltmore Hotel, en la localidad de Coral Gables, perteneciente al condado de Miami.

Asimismo, el exjugador de Boca Juniors y Los Andes sostuvo que “nunca” creyó tener el puesto “asegurado” entre los titulares y que en caso que el entrenador, Marcelo Gallardo, opte por dejarlo afuera, él va a pelear por “un lugar”.

“La Supercopa Argentina contra Boca será un partido importante y me siento un privilegiado por poder estar en el plantel para afrontarlo. Obviamente lo queremos ganar pero todavía falta mucho”, cerró Maidana.