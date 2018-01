Lanzaron Gloud, el “Netflix” de los videojuegos

La plataforma de juegos Gloud ya se encuentra disponible en la Argentina y apuesta a tener juegos de consola en cualquier computadora con sólo pagar una suscripción mensual.

La plataforma cuenta con una propuesta de servicio de streaming, permitirá disfrutar de videojuegos en alta definición, desde la PC y sin tener que descargarlos, por lo que se lo define como "el Netflix de los videojuegos" ya que todo sucederá en la nube.

Gloud fue desarrollado por Turner Argentina en los últimos dos años y tiene un costo mensual de 229 pesos.

Es el único servicio de este estilo que tiene el país, ya que Playstation Now no está disponible para América Latina.

Según prometen, se trata de una experiencia sin latencia, donde se podrá jugar a los mismos juegos de consola o de PC que se juegan en la actualidad. Sólo es necesario pagar una suscripción mensual y ya tiene una base de 60 juegos nuevos.

Si bien no es necesario tener una computadora súper potente para poder jugar, lo importante es la velocidad a internet, ya que requiere una conexión mínima de 8 megas.

Entre los títulos disponibles, por ahora están confirmados Mad Max, Tomb Raider, Batman Arkham Asylum y City, LEGO Harry Potter, Saints Row, Life is Strage y Metro 2033 REDUX, aunque mensualmente se agregarán nuevos juegos.