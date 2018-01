Central volvió al trabajo con los chicos del club

Oficialmente, Central Norte está de regreso. Luego del gran golpe que significó la final perdida por el ascenso frente a Racing de Córdoba, hace dos semanas, el cuervo volvió a los trabajos de la mano del entrenador Ramón Apaza, quien tomó la posta que dejó Norberto Acosta, hoy DT de Gimnasia de Concepción del Uruguay. El Turco era su ayudante de campo y ahora es la cabeza del cuerpo técnico, nombrado por el presidente Héctor Defrancesco desde el miércoles pasado.

Los entrenamientos arrancaron el jueves con vista a la participación de Central en la Copa Argentina y con un grupo minúsculo; un plantel integrado por los jugadores del club con Tomás Armella como referente. El Boby había planeado retirarse pero dio marcha atrás y sigue en el club para colaborar; jugará los partidos de la copa y después verá cómo sigue. Lucas Rodríguez, por su parte, volvió a adueñarse del arco, por lo menos hasta que Mariano Maino resuelva su continuidad, ya que recibió una propuesta de Villa Primavera, donde aseguran que arregló económico para jugar el Federal C.

Enzo Vargas, Matías Encima, Nicolás Ayejes, Benjamín Jurado, Facundo Zamarián, Francisco Peinado entre otros, son los chicos que le darán forma al equipo que enfrentará en el ida y vuelta copero a Pellegrini (viernes 19, el primer partido). Pero hay otros jugadores locales pegaron la vuelta y que llaman la atención. José Molina: el lateral que jugó en Mitre y luego protagonizó un hecho policial en el 2016. Fausto Apaza: volante que surgió del semillero cuervo y que tras un paso fugaz por Gimnasia de La Plata y Gimnasia y Tiro, donde tuvo destellos de buenos momentos, se desvinculó tras protagonizar también un hecho policial (había sido acusado de robo). Tanto Molina como Apaza se arrepintieron y buscan limpiar sus nombres jugando a la pelota en el club que los vio nacer.

El tercer regreso es el de Pedro Goyheche, quien había dejado la actividad por una lesión y pidió un lugar para reinsertarse otra vez en Central y en el fútbol. Queda por resolver la continuidad de otros jugadores que formaron parte del equipo del Federal B.

Miguel Puntano: El último goleador del equipo espera reunirse con los dirigentes para resolver su futuro, teniendo en cuenta que debe operarse y que el club debe hacerse cargo ya que su lesión ocurrió en plena competencia. Si acuerda, seguiría en el cuervo, caso contrario buscaría otros rumbos. Villa Primavera ya lo contactó para contar con sus servicios en el Federal C.

Fabrio Reyes: La Perla no continuará en Central, al menos por ahora. El atacante aceptó la propuesta que también le hizo Primavera y dejó en suspenso su vuelta al club cuervo. Reyes optó por cobrar unos pesos jugando para el club del oeste, con aportes de terceros. Otro que decidió cambiar de club es Federico Rojas (se fue a San Antonio).

Franco Turus: Es el único jugador foráneo que tiene intenciones de continuar, al menos eso le expresó a Apaza. Pero, al igual que Maino y Puntano, espera resolver su permanencia con los dirigentes. Lo mismo sucede con Matías Ceballos, mientras que el resto, se desvinculó por completo.