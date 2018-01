Sin Néculman, Gimnasia y Tiro se concentra

Gimnasia y Tiro pisa el acelerador a fondo. El plantel albo comienza a transitar el tramo más exigente de la pretemporada y a partir de hoy los muchachos de Víctor Riggio quedarán concentrados durante siete días en el hotel Aybal. La única ausencia imprevista será la de Daniel Néculman, quien finalmente no llegará al albo por decisión personal.

El técnico albiceleste dejó todo en las manos de Diego Kofler -preparador físico- quien desde que se iniciaron las actividades trabaja en la puesta a punto del grupo.

Kofler le dará el puntapié inicial a la etapa más dura, a partir de las 9 en el Gigante del Norte y luego el plantel quedará concentrado. La misma estará dividida en tres turnos con la misma metodología de trabajo hasta el domingo próximo (14).

“Vamos a trabajar en el club, Limache y también está previsto ir a Lesser para hacer cuesta”, explicó el profe, quien agregó: “Son 27 los jugadores que quedarán concentrados”.

La novedad es que en la lista está Ivo Chávez, quien se sumó al plantel hace algunos días. El volante, cuyo pase le pertenece a Talleres de Córdoba, rescindió contrato con San Martín (T) y se unió al albo donde continuará su recuperación física.

El tiempo vale oro para Kofler justamente porque no cuenta con mucho ya que Gimnasia tiene que jugar Copa Argentina. “Como preparador físico no me gusta para nada, te corta el trabajo a la mitad, tenemos que jugar con Juventud el 19 con lo que eso implica para la gente y si pasas de fase la semana siguiente tenés que volver a jugar”, opinó el PF.

Lo positivo para el profe millonario es que el grupo llegó en muy buenas condiciones, algo que significa que siguieron al pie de la letra las indicaciones que le dio Kofler antes de entrar en vacaciones.

“Los veo a todos muy bien, uno se da cuenta en 10 minutos si no hicieron los deberes”, destacó el profe.