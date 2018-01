Medina: “No estaría cómodo sin exigencias”

Entre los jugadores que están dispuestos a afrontar el duro desafío de pelear en la reválida del segundo ascenso del Federal A, que tendrá Juventud Antoniana en el primer semestre del año, se encuentra el jujeño Carlos Medina.

El experimentado volante entrena desde el martes pasado, día en que el santo volvió al trabajo. “El descanso era necesario para volver con todo y tratar de mentalizarse para lo que queda, que va a ser difícil”, manifestó Medina; “el primer objetivo nuestro es ponerse bien físicamente. Tratar de trabajar bien con Gustavo (Módica) y Pedro (Ponce), a quienes ya los conozco, son buena gente”, agregó.

Luego habló del desafío que se viene: “Yo siempre estoy dispuesto a entregar todo. El primer objetivo es trabajar en lo físico y encontrar la mejor forma”, destacó el volante santo.

Para Medina, el reencuentro con el grupo fue de buen ánimo y todos están dispuestos a cambiar lo que se hizo en el último semestre: “Sobre todo sabiendo que vienen jugadores y se van, es normal en los clubes. Hay que tratar de incorporar gente de la mejor forma y armar un buen equipo para pelear”, opinó.

Buscar el ascenso por el camino más largo en la reválida, no será un impedimento, según Medina: “Son unos partidos más, todo va a ser difícil. Creo que tenemos un buen equipo, hay buenos jugadores, tenemos que tratar de mentalizarnos en eso y empezar bien en la Copa (Argentina)”.

Mantenerse vigente en esta profesión, con el paso de los años, demanda un gran profesionalismo. “Buscamos cuidarnos siempre. Es necesario un buen descanso y una buena alimentación. Uno es agradecido y afortunado de hacer esta profesión. Cuando por ahí uno se va de vacaciones, no ve la hora de volver, me pasó en lo personal. Es lo que me gusta y elegí. Así que lo disfruto día a día”, destacó Medina.

Con respecto a las exigencias en el santo, no las esquivó: “No estaría cómodo en un equipo donde no haya exigencias. Yo creo que son estos desafíos los que uno se pone para lograr metas. Y, bueno, estamos por ese camino”, dijo Charly.

Algo que se torna tedioso en el próximo tramo del torneo es enfrentar a los mismos rivales de la fase regular. “Sabemos que no hubo uno superior a nosotros. Son errores que hay que corregir. Hay que enfocarse en lo que pasa adentro y no afuera. Por ahí la gente está un poco impaciente, hay que tratar de estar tranquilos para lo que resta”, concluyó.