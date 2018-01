Kevin Benavides arrancó en el top ten de las motos

“Será el Dakar más complicado en la historia de Sudamérica”, dijo el mes pasado Etienne Lavigne, el director general de la competencia, a El Tribuno. No mentía, al menos en el inicio de la carrera. Es que nunca hubo una etapa inicial de poco kilometraje tan complicado como la de ayer.

Para los tres salteños tampoco fue sencillo y cada uno de ellos contó a El Tribuno los inconvenientes que se presentaron entre las dunas de Pisco, 235 kilómetros al sur de la capital peruana.

Kevin Benavides (Honda) fue el mejor posicionado, con un décimo puesto. Su hermano Luciano se ubicó en el decimosexto lugar, ambos en motos, mientras que Ramón Núñez, en autos, ocupó la ubicación 60.

El mayor de los Benavides contó a este matutino que la etapa “fue buena, era cortita pero me sentí bien, tranquilo. Era para conocer y ponerse a tono con la moto. Sé que en las primeras etapas hay que ir tranquilo. Los terrenos son peligrosos y hubo accidentes”.

Sobre los peligros del circuito y lo cerca que se ubicó el público dijo: “En mi caso, no tuve inconvenientes con lo cerca que se puso la gente. Estaba concentrado en la salida, es que era de los primeros en recorrer la especial, porque en esta etapa fue a la inversa. Había las huellas de algunos pilotos que no saben navegar muy bien y las marcas de las ruedas estaban por todos lados. Era difícil encontrar el buen camino, pero nada más que eso”.

En tanto, Luciano (KTM), comentó que tuvo dos problemas; uno antes de partir con el GPS y el otro, en competencia, con un waypoint. “Empece con problemas en el GPS, muy estresado hasta el campamento. Por suerte el equipo lo solucionó rápido y salí a la especial a última hora. El waypoint fue muy difícil de encontrar, pero estuvo bien. Fue una etapa dura, muy corta pero el calor fue muy demandante. También sirvió para avisarles a mis compañeros sobre los problemas que hubo”.

El tercer salteño en carrera es Ramón Núñez, el empresario minero y piloto de avión que realiza su segundo Dakar consecutivo. Para él y otros competidores, lo importante será llegar a la meta, porque sabe que muy por delante tiene a los “monstruos” que están en otra categoría.

“Me sentí muy bien y es una menos como dicen. Es una linda etapa pero hay que seguir”, señaló el piloto que compite con una unidad Toyota. De hecho, la frase “una menos” se la robó a José Blangino, el piloto cordobés que maneja la rastrojera y se hizo amigo del salteño.

“Algunas dunas eran de 150 metros, pero me siento muy bien, tranquilo porque tengo buen navegante y un servicio de asistencia muy bueno”.

Finalmente agradeció a los salteños que lo siguen “por la buena onda y por el aguante”.

Sin sorpresas

El piloto qatarí de autos Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo) y su par británico de motos Sam Sunderland (KTM) ganaron ayer la primera etapa del rally Dakar 2018, entre Lima y Pisco. Ambos son favoritos y su actuación de ayer estuvo a la altura de lo que se espera de ambos. El poker de ganadores lo completaron el chileno Ignacio Casale en cuatriciclos y el checo Alex Loprais en camiones.