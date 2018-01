Redes de la Patria despertó una gran incertidumbre 

Confusión e incertidumbre trajo la posible participación de Redes de la Patria, equipo de General Güemes, en el próximo Federal C, el cual comenzará el domingo 28.

Por el momento solo son rumores, no hay nada oficial, pero más de uno habla de la posibilidad que tiene el club güemense de ser incluido.

Lo que si está claro que la supuesta noticia sembró una gran confusión e incertidumbre, porque en caso que sea verdad sería algo inédito y cuestionado.

En primer lugar, según el reglamento, cualquier liga tiene que tener afiliada y en competencia a diez clubes para poder acceder a dos plazas al Federal C, requisito que la Liga Güemense con cumple porque en el torneo que organiza solo participan siete instituciones, dejando de lado que dos de ellas no cuentan con la documentación pertinente.

En segundo lugar, si se confirma la participación de Redes, habría que ver a cuál zona irá a parar, aunque ya están todas armadas. Se especula que podría compartir la misma de 135 Viviendas, el campeón güemense.

De esta manera, faltando tan poco para el inicio del torneo, se tendría que modificar el fixture, loo que tampoco es coherente.

“No tengo ninguna comunicación oficial del Consejo Federal, si me llegaron comentarios. Intenté comunicarme con el presidente de Consejo pero no pude, seguro que entre lunes y martes se sabrá”, dijo Osvaldo Romano, titular de la Federación Salteña, el diálogo con El Tribuno.

Mientras tanto, crece el malestar de algunos clubes que hicieron méritos para clasificar. En el caso se Redes de la Patria solo debió jugar un cuadrangular con Libertad de Campo Santo, San Antonio de El Bordo y San Antonio de Campo Santo.

“Sería lamentable si pasa eso, se perdería la seriedad, todos los equipos hicieron las cosas bien para participar”, expuso Romano.

“Como Federación nos afecta. Cuando nos reunimos en Metán incluimos a Redes de la Patria pero después del Consejo nos dijeron que no corresponde”, explicó el titula.