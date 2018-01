Los infernales juegan frente al bicampeón de la Liga

Salta Basket volverá a salir a escena este domingo, a partir de las 21, en la Liga Nacional al enfrentar a San Lorenzo en el estadio Roberto Pando. Los infernales tendrán otro duro compromiso fuera de casa frente al bicampeón y actual líder del certamen. El encuentro se podrá ver a través del streaming oficial de la Liga Nacional o a través de TyC Sports Play.

El equipo salteño viene de caer en Bahía Blanca ante Weber Bahía por 93 a 73, en un partido que se vio ampliamente superado desde el segundo cuarto en adelante. En ese partido debutó el estadounidense Al Thornton, el último de los refuerzos en sumarse al plantel dirigido por Ricardo de Cecco y no sumó minutos el chaqueño Pablo Espinoza. .

El cuervo tiene el mejor registro de la temporada 2017-2018 con seis victorias y una derrota; encabeza la posiciones con un porcentaje de 85,7 que lo afirman como el máximo candidato a pelear por su tercera corona. El equipo es dirigido por Gonzalo García, asistente del cuerpo técnico del seleccionado argentino en varios procesos.

La plantilla de San Lorenzo cuenta con varios jugadores de selección como el santiagueño Gabriel Deck y a él se suman Marcos Mata, el uruguayo Mathias Calfani, Nicolás “Penka” Aguirre y Selem Safar. Entre los extranjeros se destaca el estadounidense De Juan Blair, quien fue compañero de Emanuel Ginóbili en los San Antonio Spurs.

La jornada dominical de la Liga Nacional se completará con otros cuatro encuentros: a las 20, San Martín (Corrientes) vs. Boca Juniors; a las 21.30, Estudiantes (Concordia) vs. Olímpico (La Banda), Peñarol (Mar del Plata) vs. Argentino (Junín) y Regatas (Corrientes) vs. La Unión (Formosa).