“Rusia va a ser una de las últimas oportunidades para Messi”

Fernando Cavenaghi, ex campeón y goleador Sub-20 con la Selección argentina e ídolo de River es optimista con el equipo de Sampaoli en el próximo Mundial de Rusia.

Fernando Cavenaghi es una palabra autorizada a la hora de señalar cómo es jugar en Rusia, en donde la Selección argentina participará del próximo Mundial. Por eso, y durante una entrevista con El Tribuno en un reciente evento realizado por la firma McDonald’s en un country de la localidad bonaerense de Pilar, y que compartió junto a Alfio Basile y Enrique “Kike” Wolf, el exdelantero millonario que jugó dos años en el Spartak de Moscú fue muy optimista con la celeste y blanca.

¿Cómo la ves a Islandia?

Hoy en día el fútbol está muy parejo. No se puede desprestigiar a una selección que viene de hacer una gran Eurocopa. Obviamente que siempre va a depender de Argentina. Si Argentina está bien, con los jugadores de categoría que tiene, todo va a salir bien. De todos modos, para Islandia será su primer partido, e influyen los nervios y te jugás muchísimo. La Celeste y Blanca no debería tener problemas. Pero no hay que confiarse porque después viene Croacia o Nigeria.

¿Con qué equipo te hubiese gustado que debute la Selección?

No está mal. Si uno ve el sorteo, debutar con Islandia no está mal. Va a ser un lindo debut y lo bueno que va a ser en Moscú, en la cancha de mi exequipo, el Spartak. Va a ser especial. De todos modos, debería ser un partido ganable.

Lo veamos desde el otro lado...

Ah, sí. Imaginate lo que significa para Islandia jugar su primer partido con una potencia como Argentina, con la tradición que tenemos. Con tener a Lionel Messi al frente y a tantas figuras que juegan en Europa, para ellos es diferente, pero también implica una doble preparación y una doble motivación. Si bien en este caso solo se habla de 90 minutos, todo eso influye.

¿Será la última chance para Messi?

Tal vez sí. Quizás tenga cuerda para un mundial más, pero sin duda en el momento en que está pasando, todo indica que va a ser una de las últimas oportunidades. Yo creo que todo argentino quiere que se le dé la oportunidad de quedarse con este mundial.

¿Habría que llevar a Rigoni o Kranevitter, que juegan en Rusia?

No. Va a ser mejor la importancia que tengan en el grupo como jugadores que la adaptación que puedan tener allá. Argentina va a hacer la preparación en Barcelona y después va a ir a jugar a Moscú. No es tan influyente. Si bien en el caso de Emiliano Rigoni está en un gran club (Zenit), que el fútbol ruso es muy competitivo y está siempre en copas europeas, que viene de hacer un campeonato extraordinario con Independiente y es un gran jugador, está teniendo oportunidades en la Selección que tendrá que aprovechar. Pero no es fácil.

¿A los sudamericanos les tocó rivales más fáciles?

A Brasil sí. A Uruguay le toca con el local, que no va a ser fácil, pero en realidad a los partidos hay que jugarlos y son 90 minutos que puede pasar cualquier cosa. Hay muchas circunstancias, como una lesión o una expulsión u otras cuestiones que te condicionan.

¿Qué vamos a ver de la selección anfitriona?

Se la vio hace poco con Argentina y si bien se renovó demasiado, todavía le queda uno que otro jugador de mi época, sobre todo la defensa y el arquero. Es un grupo aguerrido que se convierte en fuerte y duro. Siempre de la mitad de la cancha hacia adelante tienen jugadores desequilibrantes, pero la verdad es que es un equipo bastante previsible.

¿Afectarán las distancias?

Las distancias en Rusia son muy complicadas, pero afortunadamente a la Argentina le tocó un grupo cómodo, ya que deberá recorrer pocas distancias con el grupo D, entre San Petersburgo y Moscú, que son dos ciudades que están cerca y Niznhi Novgorod también.

