Manu Ginóbili brilló en otra noche sensacional

Aunque dice no interesarse en protagonizar el All Star Game , que siempre le resultó incómodo porque coincide con un descanso de unos días antes de encarar la Gira del Rodeo, Manu Ginóbili está jugando como si esta vez sí quisiera ser parte de la gran exhibición que cada febrero celebra la NBA.

En la noche del viernes, por caso, batió su récord de tantos en un partido de este campeonato, con 21. Una buena marca que se potencia mucho si se considera que estuvo en la cancha apenas 19 minutos, en la victoria que San Antonio Spurs consiguió sobre Phoenix Suns por 103 a 89 en Texas.

El argentino, además, estuvo muy eficiente: acertó 3 de sus 4 intentos de triples, 4 de sus 6 lanzamientos de dos puntos y sus 4 tiros libres. Y como siempre, su aporte no se limitó a un rubro: añadió tres asistencias, dos robos, un bloqueo y un rebote, frente a una pérdida. Todo -vale recordarlo-, en escasos 19 minutos.

