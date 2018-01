Los Reyes Magos, una historia de misterios, fe y esperanza

El 6 de enero es una de las fechas más esperadas por los chicos y cuidadosamente planificada por los papás para que no decaiga la ilusión de su llegada. Seguramente muchos recuerdan la emoción de preparar en la víspera el pasto y el agua para los camellos de Melchor, Gaspar y Baltazar. Pero pocos sabe a ciencia cierta su origen. ¿Cuánto hay de leyenda y cuánto de verdad en el relato de los Reyes Magos? Según cuenta la tradición, los Reyes Magos fueron tres astrólogos persas que, tras visitar la ciudad de Belén, fueron bautizados, predicaron el cristianismo y murieron martirizados en el año 70 d.C..

La leyenda

El origen de la leyenda se encuentra en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, el único apóstol que dejó constancia de la existencia de estos personajes. Mateo afirma que, después de que Jesús naciera en Belén, vinieron del Oriente unos magos que afirmaban haber visto una gran estrella. El resto de la historia es conocida. Pero lo que no aclara Mateo es la cantidad de magos, su origen y raza, lo que dio origen a un sinnúmero de versiones y polémicas a lo largo del tiempo. Éstas son algunas de las más significativas.

El número tres

El cristianismo afirma que los reyes eran tres, según el “Liber Pontificalis”, una recopilación del siglo IX de varias historias y leyendas cristianas. El historiador Omar López Mato considera que esta cifra se dedujo por el número de regalos mencionados en la Biblia: oro, incienso y mirra. Además, por su relación con el número con la Santísima Trinidad. “Si bien hay versiones que señalan que eran entre dos y sesenta magos, en el siglo III se indicó que los Reyes Magos eran tres y el número acabó por imponerse por razones litúrgicas y simbólicas”.

Por su parte, la versión oriental destaca que los reyes fueron en total 12. Esta cifra aparece en el Evangelio Armenio de la Infancia, que data del siglo IV, según señala el catedrático Ariel Guiance, de la Universidad de Buenos Aires.

Los nombres

Los nombres de los reyes se popularizaron en el siglo IX, también gracias al “Liber pontificalis”. En dicha obra, se estableció que eran Melchor (Melchior”), Baltazar (Bithisarca”) y Gaspar (Gathaspa”). Aparecieron por primera vez en el Evangelio Armenio de la Infancia; pero recién fueron aceptados en el siglo IX.

El rey negro

La primera vez que se representó a Baltasar como un rey de raza negra fue en el siglo XV. Antes, según Omar López Mato, fueron mostrados con aspecto occidental y considerados descendientes de Noé. Pero, con la intención de simbolizar la universalidad del cristianismo, se diferenciaron e individualizaron y cada uno adquirió rasgos propios que los asocia con las tres edades de la vida y con las tres partes del mundo entonces conocidas: Europa, Asia y África. Con el tiempo, esta tradición fue creciendo y afianzándose año tras año, dando origen a múltiples versiones en todo el mundo.

¿Magos o astrónomos?

En su Evangelio, al apóstol Mateo los denomina “magos”, pero el término tenía distintas acepciones en esa época, según señalan los expertos. En ese entonces, aludía a personas de cierto poderío que se distinguían por sus conocimientos científicos, sobre todo astronómicos, según destaca Joao Scognamiglio. Con el tiempo, el término fue adquiriendo la connotación actual, al aplicarse a adivinos y esotéricos. Numerosos historiadores coinciden en que lo más probable es que fueran sacerdotes y astrólogos de Babilonia o Persia, dado que ésos eran grandes centros astrológicos donde los magos eran una casta sacerdotal con mucha influencia.

¿Dónde descansan los restos de los Reyes?

Según relata la tradición cristiana, luego del nacimiento de Jesús, los reyes fueron bautizados por Santo Tomás y comenzaron a predicar el Evangelio en diversas partes del mundo. Juan de Hildesheim, en su obra “El libro de los Reyes Magos”, destaca que “se consagró obispos a los tres Reyes y ellos, a su vez, eligieron entre las gentes del pueblo a personas sin mancha y las ordenaron obispos y sacerdotes”.

A lo largo de su vida, predicaron de manera incansable el cristianismo, lo que les generó numerosos conflictos. Fueron perseguidos hasta que murieron martirizados en el año 70 d.C. Los cuerpos de los Reyes Magos fueron enterrados en el mismo sarcófago, lo que podría sugerir que eran familiares, según señalan los expertos. La leyenda afirma que sus restos fueron llevados a Constantinopla en el siglo IV y más tarde a Milán, en Italia. Se cuenta que los restos se perdieron durante el asedio a la ciudad italiana por parte del emperador Federico Barbarroja, ocurrida en el año 1162. En ese interín, fueron trasladados a Colonia, en Alemania, donde se edificó una magnífica catedral en su honor, la cual tardó más de 600 años en construirse.

Hoy día dicha catedral es uno de los monumentos góticos más impresionantes de Europa y Colonia, al igual que las ciudades de Roma y Santiago de Compostela, se convirtió en uno de los grandes centros de peregrinación religiosa en el mundo.

¿Que fue en realidad la estrella de Belén?

Muchos aún hoy se preguntan qué fue lo que guió a los Reyes Magos de Oriente hasta la ciudad de Belén, donde nació Jesús, según el relato bíblico. ¿Fue un cometa lo que marcó el inicio de nuestra era o la explosión de una potente supernova?

Si bien en muchas representaciones artísticas, la estrella de Belén parece un gran cometa, para el físico escocés Aleks Scholz esto es un error, según publica el diario ABC. Scholz destaca que los cometas no se ven como estrellas y, para quienes pensaban en el cometa Halley, éste apareció en el año 12 a. C. A su vez, en esa época los cometas eran vistos como un mal presagio y no como algo festivo. También señala que en ese entonces se produjeron varios encuentros extraños entre planetas: en el año 7 a. C., Júpiter y Saturno se encontraron tres veces. Un año después, se unieron a Marte. Lo que siguió fue una fantástica secuencia de conjunciones entre los años 3 y 2 a. C.: Saturno con Mercurio, Saturno con Venus, Venus con Júpiter y Venus con Mercurio. Después, de nuevo Júpiter con Venus, y esta vez se acercaron tanto que pudieron parecer uno solo para el ojo humano.

Por su parte, el Papa emérito Benedicto XVI coincide con esta teoría en su libro “La infancia de Jesús”, donde señala a una conjunción planetaria como el fenómeno astronómico que pudo haber guiado a los Reyes Magos.

Otra teoría postula que la estrella de Belén fue una nueva estrella en el cielo. Pero no hay constancia de ello.

En Reyes, los juguetes con soporte físico les ganaron a los tecnológicos

Una buena noticia: los juguetes de antaño se impusieron a los tecnológicos para Reyes, según un informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). En el listado de los 10 juguetes más elegidos en el país sobresalen pelotas, muñecos, inflables, autos, flota-flota, monopatines y juegos de encastre o de masa. La mayoría son productos clásicos, sin licencia de personajes de películas ni dibujos animados, a los que también se suman los relacionados con la temporada de verano para jugar en el agua.

Es así que los juguetes de antaño, aquellos de soporte físico, que se exploran, se interpretan y se comparten, en contraposición con la soledad y el asilamiento que promueve el mundo virtual, fueron los preferidos.

Lo positivo de esta tendencia es que los juguetes con soporte físico promueven la exploración sensorial del chico, la interacción con los demás y la conexión con el mundo concreto. Sirven para desarrollar las habilidades creativas y estimulan las funciones emocionales, motrices y cognitivas de los niños, según señalan los especialistas en la materia.

Por su parte, nueve de cada diez hogares argentinos conservan la tradición de los Reyes Magos y mantiene el ritual de la preparación del agua y el pasto para los camellos en la noche previa, según señala una encuesta realizada por la consultora Focus Market y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), publicada en Infobae.

Valorar más allá del regalo

Es que si bien la llegada de los Reyes Magos implica la presencia de regalos y juguetes, no es la única manera de celebrar esta fecha. Compartir en familia, disfrutar con los hijos su emoción y sorpresa y hacerlos sentir valiosos es el mensaje más importante.

“Los Reyes representan el espíritu peregrino del hombre, porque todos buscamos algo: la felicidad, la unidad, el amor y es necesario ponerse en marcha para encontrarlo. Los magos son personas en búsqueda y eso somos todos: peregrinos.”, señaló a El Tribuno el padre Víctor Hugo Díaz, de la parroquia Encarnación del Verbo, del barrio Limache.

El sacerdote señaló que no hay que perder de vista el sentido de esta jornada. “Hoy vivimos en una sociedad de consumo y hay una fiebre por ver quién compra el mejor regalo. No es la abundancia ni lo costoso, el mayor regalo es la ternura de los padres y el compartir tiempo con sus hijos. Si eso se acompaña de algo material, esta bien, pero nunca hay que olvidar que el centro es el niño, no los regalos. Armar un barrilete con el papá tiene más valor que el regalo en sí mismo”.

Otro de los valores para recordar en esta jornada es el saber brindar. “Los Reyes llevan sus ofrendas y no piden nada a cambio. Es salir a dar algo. En este caso, los chicos esperan de los adultos un gesto de cariño y alegría”, finalizó el sacerdote salteño.