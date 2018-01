3 de cada 4 muertos en accidentes en 2017 fueron hombres

El año pasado fallecieron 30 hombres y 9 mujeres en siniestros viales ocurridos en avenidas y calles de la ciudad. Esto quiere decir que el 77% de las víctimas fatales fueron de sexo masculino. La cifra del año pasado es un número menor al registrado en 2016, cuando hubo 44 víctimas fatales.

Es decir, en 2017 se redujo un 12% el índice de siniestralidad dentro del ejido municipal, de acuerdo con los registros hechos públicos por la Subsecretaría de Tránsito.

De ese informe se desprende que en 2015 los fallecidos por accidentes fueron 48; en el 2016 las víctimas fatales sumaron 44 y en 2017 los accidentes de tránsito se cobraron 39 vidas, es decir que hubo algo más de tres fallecimientos por mes.

Surge también de esos números que murieron 13 motociclistas (10 no llevaban casco) y 24 conductores que circulaban con exceso de velocidad (8 alcoholizados). En accidentes ocurridos en avenidas perdieron la vida 15 personas, la mayoría de más de 60 años.

El subsecretario de Tránsito, Juan Carlos Garrido, consignó que "sin pausas y con la firmeza de siempre seguimos trabajando en la concientización vial para evitar mayor cantidad de siniestros y, fundamentalmente, de muertes en las calles".

Otros números

De acuerdo a lo que informó Tránsito, en el lugar del siniestro fallecieron 17 personas; 21 murieron en el hospital y una mientras era trasladada.

Ocho personas que perdieron la vida fueron en siniestros ocurridos en el centro; 15 fueron en avenidas principales; 8 en distintos barrios y otras 8 por rutas que pasan por el ejido municipal.

De las 39 víctimas fatales, 9 eran peatones; 2 ciclistas; 13 motociclistas; 8 en vuelcos; 3 en choques y 4 por caídas de los vehículos o aplastados por ellos.

Garrido contó que es muy difícil que los vecinos tomen conciencia. "No es una tarea fácil puesto que, lamentablemente, mucha gente no colabora y eso queda demostrado con las víctimas registradas en horas del día, con buena visibilidad y señalizaciones que no son respetadas. En este informe prima el alcohol como causa principal, también el cansancio, la velocidad y la distracción".