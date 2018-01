La forma en que el Gobierno provincial presenta los presupuestos resulta confusa. En lugar de exponer como un esquema de una familia, donde están los ingresos y los egresos y marcar la diferencia positiva o negativa, en Salta las cosas son diferentes. Sistemáticamente el Gobierno ha venido mostrando en sus presupuestos un pretendido resultado equilibrado porque incorpora el financiamiento del déficit como si fuera un recurso más. De ese modo, siempre le darán las cuentas equilibradas. Además, recurre a camuflajes, que no son claros y no son aceptados por mí, porque contribuyen a distorsionar y a maquillar cosas que podrían ser transparente. La idea de un presupuesto es mostrar la situación de las cuentas públicas.

Yo puedo rescatar ahora que se haya podido mostrar estos déficits y que queden explicitados como tales. Esto fue consecuencia de la participación de los legisladores, quienes hicieron notar también que los ajustes salariales no estaban contemplados en el presupuesto. Esto es una forma de esconder la realidad y de quitarle transparencia a un instrumento de clarificación.

En cuanto a las medidas que el Gobierno toma, yo siempre he defendido la austeridad republicana, pero no como un manotazo de ahogado cuando no queda otra. Al Gobierno se le quemaron los libros porque en esta última gestión incrementó la plantilla de personal a un ritmo desaforado. Y cuando el ciclo cambia y la Nación ya no lo entregaba tan pródigamente recursos, tuvo que endeudarse. Y cuando se agotó también esto, llegamos a esta situación: los recortes.

El Gobierno desde sus comienzos debió haber encarado una gestión austera, y si tenía recursos generosos, como ocurrió años atrás por parte de la Nación, aplicarlos al desarrollo de la provincia. Esto no fue así y se han dilapidado los fondos públicos. Ahora quieren reducir el gasto, esto yo no lo interpretaría como una virtud, porque al déficit lo generó el gobernador. Si alguien provoca un incendio puede tener un poco de suerte en ayudar a extinguirlo, pero no hay que olvidarse las responsabilidades que tuvo. Él no le puede echar la culpa a nadie más que asimismo, está en su tercer período de gestión.