El déficit se multiplicará por tres

La situación es preocupante. En principio, el déficit fiscal provincial no será de 2.400 millones de pesos este año sino que se multiplicará por tres o cuatro.

La necesidad de financiamiento que tenemos es altísima. Se autorizó un empréstito de 4.200 millones de pesos. Además se sumará al déficit el aumento de los sueldos de los empleados públicos, que no están contemplados en el presupuesto.

Por lo que se ve, habrá un endeudamiento puro, ya que es la herramienta que está utilizando la Provincia.

Para tener una idea, diría que el 31 de diciembre de 2018, vamos a tener un déficit de casi un 20 por ciento del presupuesto del 2018 (52 mil millones de pesos), así que no es un número menor.

Las medidas que se están tomando no alcanzan, sobre todo por la situación macroeconómica del país; hay un arrastre que tiene la provincia. Son decisiones muy débiles para la situación real que tiene el Gobierno, no son suficientes para revertir el déficit fiscal. No vinieron las inversiones, no hay grandes generadores de fuentes de trabajo. Realmente es preocupante la situación.

Para que esto cambie se necesitan inversiones para generar trabajo, riqueza y valor agregado. La Provincia tiene que crear condiciones para los emprendedores privados, si no el Gobierno seguirá como la usina del empleo.

Por los números que se manejan, no creo que existan muchas alternativas para reactivar la economía. Por eso, las alianzas público-privadas y todos esos intentos que se están haciendo son importantes de rescatar. Espero que la tasa de interés baje de alguna manera y vamos a ver qué pasará con las inversiones, si seguirán siendo especulativas financieramente o empezaremos a hablar de apuestas productivas.

Enero es clave para definir una política de crecimiento y de desarrollo.

En cuanto a la paritaria, si no se aumentan los sueldos en proporción a la inflación, le van a quitar capacidad de consumo a las personas y eso generará recesión, se comprimirá el mercado interno.

A nosotros, con la suba de ingresos brutos nos han engañado. Si quieren reactivar la economía, no es el camino elevar la tasas en el comercio y el campo. De ese modo, esto perjudica a cualquier tipo de inversión. Me parece que los salteños fuimos engañados por el Gobierno provincial. Si la Provincia firmó un convenio para bajar gradualmente la carga fiscal, a nosotros nos aumentaron. Es un despropósito total.

