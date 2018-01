Se puede tardar 4 o 6 años

Primero hay que hacer un análisis global de lo que pasa en el país. El Gobierno nacional viene con un importante déficit fiscal por distintas razones. Eso afecta a las provincias por la coparticipación de impuestos, los subsidios y otra serie de factores.

Al tomar en serio el déficit fiscal, cualquiera sea el gobierno, hay que ver las razones. Si vamos a un elemento gráfico, a mí me ingresan diez pesos, pero me salen del bolsillo quince. Si esos cinco se van es porque recurro a préstamos o como hacía el Gobierno anterior, recurro a la política de emisión monetaria que me genera inflación. Cualquiera sea la forma de cubrir ese déficit, eso impacta en los distintos gobiernos. En el caso de nuestra provincia se anunció que se harán recortes en los gastos para que ese déficit pueda equilibrarse en el tiempo.

Considero que se puede reducir el déficit en el mediano plazo, no solo reduciendo el gasto en personal.

Si se toma una política seria de atacar los distintos factores, minimizarlo puede tardar entre cuatro y seis años.

En ese sentido, si el Gobierno es eficiente en todos los gastos que realiza creo que se puede achicar más rápido el déficit. Hoy, esa situación se cubre con endeudamiento, ya que la Provincia no tiene posibilidades de emisión.

Con las medidas que afectan a los cargos políticos no se terminará solucionado de fondo el tema, tampoco será tan significativo algún efecto en el resto del personal de planta.

Hay distintos factores para hacer más eficientes con el gasto, como la modernización. Siendo eficiente puedo tener un buen sistema de administración, puedo comprar mejor y tener un buen sistema de contratación. Además, tengo que tener una buena política de pago, porque muchas veces un producto vale más para el Estado porque en vez de cobrar a 30 días recién se lo hace a 60 días.

Entonces, el proveedor está cargando un costo financiero que lo termina trasladando al mismo Estado. Si yo soy eficiente en todo eso, seguramente voy a tener ahorros importantes que pueden llegar a ser determinantes para bajar el déficit.

Por otra parte, hay una economía que está fuera de la legalidad, que ronda entre un 35 y un 40 por ciento.

Entonces, sería importante actuar con la AFIP para que ese sector ingrese a la formalidad y eso genere más recursos para la Provincia, pero, a su vez, que los contribuyentes puedan pagar menos impuestos.