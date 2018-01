Sin acuerdo por los 40 cesanteados

Las febriles reuniones del viernes no permitieron arribar a solución alguna entre UPCN y los funcionarios de la Municipalidad. Las gestiones terminaron con un portazo del secretario general del gremio.

El viernes se cumplió la audiencia conciliatoria citada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia entre la Municipalidad de General Gemes y el gremio de UPCN, por los 40 empleados que fueron cesanteados por la comuna a fin de año, sin que se llegue a ningún acuerdo entre las partes por lo que el diálogo iniciado el martes 2 del corriente continuará.

De la reunión participaron representantes del Ejecutivo municipal, el gremio y parte del cuerpo de concejales.

La conciliación obligatoria fue dictaminada por el Ministerio de Trabajo a fin de lograr, mediante el diálogo, un acuerdo entre las partes que pudiera dar por finalizado un conflicto que tuvo como detonante la decisión adoptada por la intendenta Alejandra Fernández de no renovar el contrato de trabajo a 40 empleados municipales.

Antes de la conciliación hubo reuniones entre las partes; en una de ellas, que tuvo lugar el pasado jueves en horas de la mañana, la intendenta Fernández les propuso a los gremios, como una solución al conflicto, la modificación de la ordenanza tarifaria, con un incremento a los impuestos municipales. Esto, según la jefa comunal, le permitiría asumir el pago de los sueldos de los empleados cesanteados, siempre según las versiones recogidas por El Tribuno.

Con esta propuesta en mano los gremios mantuvieron una reunión esa misma tarde con los concejales de la ciudad, para solicitarles la colaboración y el compromiso de aceptación de la modificación de la ordenanza vigente, pedido que fue aceptado por unanimidad.

Segunda reunión fracasada

"Esa misma noche mantuvimos una segunda reunión con la intendenta para hacerle saber que sí podía contar con esa modificación, a la vez que le solicitamos el regreso de los trabajadores cesanteados a sus puestos de trabajo. Sin embargo la respuesta nos sorprendió, porque nos dijo que no iba a hacer reingresar a todos, que ella realizaría un estudio caso por caso para ver quiénes están en condiciones de volver y quiénes no. Eso no fue lo que habíamos acordado. Nosotros cumplimos con nuestra parte y logramos el compromiso de los ediles. La intendenta Fernández nos hizo perder el tiempo y se burló de nosotros", expresó el secretario general Gerónimo López, quien optó por dar por terminadas las negociaciones.

“Me faltó el respeto”

Por su parte, la intendenta Fernández dijo que López le faltó el respeto. “Fue bastante irrespetuoso al levantarse y salir dando un portazo dejándome sentada sin explicación alguna. No sé qué entendió, pero lo cierto es que yo no puedo volver a contratar a todos sin saber primero con qué valores cuento.

Primero debemos fijar el porcentaje del incremento de las tasas sin perjudicar a la comunidad. Después calcular esa nueva recaudación”.

“Tal vez alcance para contratar algunos o quizás a todos. Si no tengo certeza podría entrar en un cesación de pagos. Comencé eliminando gastos de representación de funcionarios y concejales, eliminé todo gasto innecesario del presupuesto, aun así cuesta cumplir con los sueldos”, agregó.