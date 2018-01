Vidal en la juguetería: "La foto no estuvo armada"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires aseveró que la foto que le tomaron en una juguetería de Pinamar no formaba parte de un montaje. "No están acostumbrados a que los políticos hagan una vida normal", dijo. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, rechazó las acusaciones sobre haber montado una foto en una juguetearía para favorecer su imagen pública, y aclaró que "no estaba armada".



Según explicó Vidal, la foto que le tomaron en la juguetearía de Pinamar fue un episodio que tuvo lugar luego de haber participado en un acto oficial y de una visita a una vecina. "Venía de inaugurar obras y pasé por esa juguetería para comprar un regalo para mi hijo. No había nada armado y me tomaron esa foto porque me siguieron unos periodistas. No había nada preparado. Lo que pasa que a algunos les molesta que los políticos hagan una vida normal", recalcó.



La mandataria insistió en que se trató de algo "normal" y puso como ejemplo que este viernes había recorrido algunos negocios en el centro de Mar del Plata para comprarle un bolso de playa a su hija. "Aparte de gobernadora soy mamá", concluyó. Por otro lado, aseguró sentirse "sostenida por el apoyo que le brinda la gente" a su gestión en "las peleas que se dan contra las mafias", y consideró además que "la Justicia debe avanzar contra los violentos que buscan defender privilegios".



"Me siento sostenida, respaldada por la gente que reconoce la importancia de las peleas que estamos dando contra las mafias. La provincia, al igual que el país, arrancó y hoy está un poco mejor. Pusimos en marcha 2200 obras, pero lo más importante es lo que no se ve y es la lucha contra los corruptos", señaló Vidal en declaraciones al programa de Mirtha Legrand.

Memes y especulación

Las fotos de esta semana de María Eugenia Vidal en una juguetería habían dado lugar a todo tipo de comentarios en los que abundaban las burlas de un momento que parecía armado para la prensa, por ello la Gobernadora salió a hablar del tema.

O las fotos de @mariuvidal están armadas o hay una importante crisis de consumo en Pinamar

Están vacíos los locales 😱😱 pic.twitter.com/rj14cCT2Vb — Joaquín Noya (@Joaquin_Noya) 4 de enero de 2018