River apura la llegada de refuerzos

Mientras el plantel de River realiza la pretemporada en Miami, Estados Unidos, los dirigentes millonarios trabajan duro para terminar las negociaciones por los refuerzos que pidió Marcelo Gallardo.

A la incorporación de Franco Armani se sumarían en los próximos días Lucas Pratto y Silvio Romero.

La llegada de Lucas Pratto a River es cuestión de días, ya que el delantero presiona para volver a jugar en Argentina por cuestiones personales.

La primera oferta que envió el millonario no cubría las pretensiones de San Pablo y fue rechazada, pero la llegada de Pratto a River es cuestión de días. El delantero ya dejó en claro su deseo de cambiar de aire y en Brasil asumieron que no seguirá en el tricolor.

Durante las últimas prácticas, de hecho, el Oso se movió junto a la reserva. El técnico Dorival Júnior asumió que no podrá contar con él esta temporada y ya arrancó a diagramar la ofensiva sin él.

San Pablo pagó 6,2 millones de dólares por el 50% del pase de Pratto y quiere recuperar la inversión. Por eso, la mitad de los 11 millones que ofreció River todavía no los satisfacen y pretenden que el millonario se estire un poco más. Las negociaciones siguen.

Pratto aguarda que se resuelva cuanto antes su salida del San Pablo para viajar a Buenos Aires, realizarse la revisión médica y luego volar a Miami para sumarse a la pretemporada de River.

Por su parte, Marcelo Gallardo llamó personalmente a Silvio Romero para comunicarle su deseo de contar con él en su equipo.

Las negociaciones se reactivaron en los últimos días y, según el diario mexicano Récord, Enzo Francescoli, mánager del millonario, ya se contactó con los representantes del Chino.

América no aceptaría ofertas por un porcentaje del pase y mantienen la cotización de seis millones de dólares para venderlo. En Núñez intentarán reducir las cifras, teniendo en cuenta que el libro de pases cierra recién el 31 de enero.