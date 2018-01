Video. Incidentes con la Policía en barrio Solidaridad: "Ya nos mataron unos y se llevarán otros" , dijeron

A solo cuatro días de que muera Nahuel Salvatierra en un supuesto caso de "gatillo fácil" en barrio Solidaridad, esta tarde, según testimonios de vecinos, la Policía irrumpió en un partido de fútbol en un hecho que terminó con tres personas detenidas y varios heridos por balas de gomas. Así lo denunció gente del lugar mientras que desde la Policía adujeron que la intervención se debió a un enfrentamiento de patotas durante un partido de fútbol.

El incidente se dio a pocos metros de donde murió el menor Salvatierra por el disparo por la espalda de un Policía en un caso por el que hay dos oficiales detenidos acusados de "homicidio calificado por alevosía". Además de heridos, las balas provocaron también destrozos en hogares alrededor de la cuadra en la etapa 2 del barrio. Según testigos, fueron al menos siete carros de infantería y móviles policiales los que intervinieron.

"Ya nos mataron unos y se llevarán otros. No queremos esa policía corrupta en el barrio . Queremos que nos cuiden, no que nos maten", fue la expresión de una de las mujeres del lugar que vio los incidentes. Según su testimonio, no pudo haber habido enfrentamiento de patotas porque desde lo ocurrido con Nahuel que hubo una "tregua" e incluso hubo un trabajo conjunto para construir una gruta en su recuerdo.