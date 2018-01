Antes de morir, una joven que padecía una enfermedad terminal escribió una emocionante carta

Holly Butcher murió este jueves a los 27 años víctima de sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer maligno en los huesos. Antes de morir, la australiana decidió escribir una carta emocionante en la que reveló lo que realmente considera importante y explicó cómo es difícil dejar atrás a aquellos que se ama. En cumplimiento con su voluntad, la familia divulgó ahora el texto en la página de Facebook antes utilizada por la joven.

"Comprender y aceptar la muerte a los 26 años es algo extraño", comenzó por escribir a Holly. Para ella, la muerte sigue siendo un tema tabú en la sociedad, incluso llegando a ser muchas veces ignorada "hasta que lo inevitable sucede".

Imaginar, soñar y planear cómo será nuestra vida de adultos y ancianos al lado de aquellos que amamos es algo recurrente, pero la joven no sobrevivió: "Quiero tanto eso que duele", reveló en la carta. Para la australiana no existía nada tan importante como el sentirnos bien y felices. "Si algo te está haciendo sentir mal tienes el poder de cambiarlo." Ya sea a nivel profesional, amoroso o familiar, la joven creía que sólo hay que tener el coraje para enfrentar los problemas que surgen en nuestra vida.

"No sabes cuánto tiempo tienes para vivir, por eso no pierdas tiempo triste", pidió. Dejar de preocuparnos por situaciones pequeñas e insignificantes es un gran paso para vivir una vida plena, después de todo, todos tenemos el mismo destino. Es necesario "ser agradecido, percibir que algo te molesta, pero no permitir que eso te afecte o a los que te rodean.

Holly apeló a la donación de sangre por parte de todos aquellos aptos para hacerlo, recordando la importancia y la diferencia que el acto puede hacer en la vida de aquellos que necesitan ayuda. Sólo una donación puede salvar tres vidas. "Fue lo que me permitió vivir un año más, un año por el que estaré siempre agradecida", explicó. "La vida es frágil, preciosa e inesperada, todos los días son una dádiva y no un dato cierto, tengo 27 años ahora, no quiero irme pero está fuera de mi control, hasta que nos encontremos otra vez", remató Holly.

Las frases más significativas: