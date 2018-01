Kevin toma impulso y sube en la general

Tiene 28 años, corre su segundo Dakar y logró una gran experiencia en solo dos años, aunque parezca increíble. Kevin Benavides (Honda) no festeja haber terminado quinto, ni ser el mejor argentino en la general (séptimo). Tampoco se siente mal. Sabe que la competencia más difícil del mundo tiene 12 etapas más por cumplir y, como diría Mostaza Merlo, va paso a paso.

No lo dice con exactitud, pero lo deja entrever. Era la posición que quería y eso lo convierte en un estratega con experiencia. Ya no quiere ser navegante de los demás y quiere que otro le marque el paso. Por eso, cuando llegó al campamento de Pisco, después de haber cumplido con los 267 kilómetros de la especial en la etapa 2, denominada Pisco-Pisco, en Perú, habló con El Tribuno y se mostró confiado.

“Me sentí muy bien, muy cómodo, fue una etapa distinta porque se dio la largada de los autos antes que las motos. Dejaron algunas huellas buenas y otras malas. Estuve bastante bien, sin arriesgar mucho, así que tranquilo, porque además la moto estuvo bien”, señaló.

“Hay que ir paso a paso, esto recién empieza, es largo y es importante ir pensando estratégicamente dónde ubicarse para tomar salida el próximo día”, agregó.

Benavides ostenta el récord argentino como el mejor piloto en la historia del Dakar, al ganar una etapa (la 3) y ser el mejor ubicado en la general (cuarto), ambas en 2016. Será por eso que no le mueve el piso haber quedado como el mejor piloto nacional en motos.

Sobre el ganador de la etapa, su compañero Joan Barreda Bort, Kevin sostuvo que “estoy contento porque ganó nuestro compañero de equipo, así que felicitaciones para él. Es bueno para el equipo sumar victoria en etapas y seguir avanzando”.

En KTM no hubo risas

La marca austríaca KTM gana hace 16 años el rally Dakar y, lejos de relajarse, pretende continuar dominando en motos en esta competencia. Por eso la victoria de Joan Barreda Bort (quien aún siente una molestia en una muñeca por una vieja lesión) y el avance de Kevin Benavides no les hicieron gracia.

No fue un gran día para ellos y si bien su debutante, Luciano Benavides, volvió a cumplir tras llegar decimonoveno (18° en la general), tuvieron reuniones en conjunto. El defensor del título, Sam Sunderland, que el sábado ganó la primera etapa, cayó al cuarto lugar en la general, tras su séptimo puesto en la etapa.

La actuación del menor de los hermanos Benavides es positiva hasta el momento, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Luciano mantuvo su posición en la clasificación general, no desentona en el KTM Factory Racing y todavía tiene espació para seguir escalando en las posiciones. Tiene a importantes pilotos como compañeros de equipo, como Sunderland o Toby Price, de quienes también aprende.

Etapa 3: otro duro tramo

Hoy se correrá la etapa 3 entre Pisco y San Juan de Marcona, y será tan complicada como las dos primeras de esta 40° edición del Dakar.

Los vehículos correrán 296 kilómetros y, a diferencia de ayer, las motos volverán a encabezar la caravana a las 5.45 de nuestro país, junto a los cuatriciclos. Se estima que la primera unidad en llegar al vivac de San Juan de Marcona lo hará a las 14.

Los autos harán sus salidas desde las 7.11 junto a los UTV y los últimos en partir serán los camiones, cuya jornada arrancará a las 9.59 desde Pisco.

El Rally Dakar comenzará tomar ritmo con la tercera etapa; los avezados ya están acostumbrados a este calentamiento, mientras que los novatos comenzarán a vivir la exigencia al máximo de la competencia, todavía en la difícil geografía peruana.