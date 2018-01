Módica: “Me están haciendo pensar un poco más"

El técnico de Juventud no tiene todavía el posible once titular. Los buenos rendimientos lo hicieron dudar.

Máxima concentración para Juventud Antoniana que a partir de anoche quedó concentrado en un hotel céntrico para comenzar desde hoy la etapa más rigurosa de su pretemporada.

Gustavo Módica, técnico santo, junto a Pedro Ponce (PF), trabajará con un grupo de 28 profesionales hasta el próximo sábado.

Los trabajos físicos se repartirán entre el Fray Honorato, las canchas auxiliares de Martearena y finca Las Costas.

La buena noticia para Módica es que ya tiene a disposición a Lucas Espíndola, quien superó su lesión y trabaja a la par del grupo.

Diferente es lo de Yony Angulo, quien viene trabajando en forma diferenciada. El cuerpo técnico lo exigirá hoy al volante para determinar si dejó atrás el fuerte hematoma que lo tiene a maltraer.

En los pocos días de trabajo que lleva Gustavo Módica como técnico de Juventud, el balance fue positivo: “Me sorprendieron gratamente por la manera de trabajar y la predisposición que tienen”, destacó.

El DT antoniano llegó al club de calle Lerma y San Luis con un posible once titular en la cabeza, pero las circunstancias cambiaron: “Hay jugadores que me están haciendo pensar un poco más de lo que tenía en mente”, explicó Módica y agregó: “En cada trabajo que hacemos de técnica, ya vamos implementando la idea de juego que pretendemos pero falta bastante todavía. No hicimos táctico, ahí nos acercaremos más a los que buscamos”.

La agenda de amistosos para el santo está casi completa. “El jueves jugaremos un amistoso pero no tengo confirmado contra qué equipo. Después el próximo domingo y el martes enfrentaremos a Central Córdoba (SdE) a puertas cerradas, solo falta confirmar el lugar”, adelantó el DT.