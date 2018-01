La reestructuración, una posible salida para los clubes salteños

La reestructuración del fútbol de ascenso del país es materia de análisis desde hace varios meses en la AFA. Los cambios involucrarían a casi todos los equipos que se encuentran por debajo de la línea de la Superliga: Nacional B; B Metropolitana, Primera C y Primera D en Buenos Aires; Federal A y Federal B en el interior.

Específicamente en Salta, los clubes Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro son los que mayores posibilidades tienen de ser absorbidos y pasar a una mejor vida; y Central Norte en menor medida.

El presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, afirmó días pasados que “se vienen cambios profundos”, aunque se irán conociendo de a poco, mes a mes.

La modificación de los torneos harán desaparecer a la Primera B Nacional y le dará paso a una nueva categoría. Es decir, la segunda división del fútbol nacional se armaría con una cantidad de equipos mayor a la actual; hoy son 25 y pasaría a tener 40. Tal vez más.

Para que esto suceda, todo partirá de una Superliga que irá reduciendo sus participantes de 28 a 26 equipos y se fusionarán la B Nacional con la Primera B Metro y el Federal A, que reúnen un total de 82 clubes, para formar dos grandes ligas ya denominadas Metropolitana y Federal. De esos 80 y pico, la mitad, por lo menos, seguirían formando parte de una tercera división y que, a su vez, sería el último escalón. De ahí para abajo, cada equipo deberá jugar en sus ligas.

Juan Carlos Ibire, el hombre fuerte del fútbol de Gimnasia y Tiro, dijo estar al tanto de los cambios que vendrán: “Ya lo sabíamos, nos habían anticipado de esta reestructuración, pero no sabemos cómo va a ser. Por eso queremos terminar lo más arriba posible en este torneo, porque si hay invitaciones seguramente serán por mérito deportivo”.

Precisamente, la AFA y el Consejo Federal habían hablado de modificar los torneos el año pasado y por escasez de tiempo no se concretó.

“Se habló del tema el año pasado, pero todo quedó en la cada. Ahora no podemos decir si está bien o mal, aunque lógicamente avanzar seria interesante y el financiamiento de los clubes es la clave en cualquier categoría, evitar los viajes, eso nos está matando”, opinó por su parte Carlos Alurralde, el vicepresidente de Juventud Antoniana.

El dirigente nada dijo de una posible invitación para el santo que hasta el momento no hizo ningún mérito para recibirla.

Este tema está más prohibido en Central Norte, que se encuentra un escalón abajo.

“Toviggino dice todo y no dice nada a la vez. No sabemos mucho más de los que se dice, pero sí me parece que los clubes fuertes del Federal B deberían reunirse en el Consejo Federal y darle una solución a estos torneos, porque así no van”, dijo Leandro Gallo, dirigente del cuervo.

Para Central, las probabilidades de quedar mejor parado en la reestructuración es menor ya que se encuentra en el límite de lo que sería el plano de la AFA y la órbita de la Liga Salteña. El club cuervo podría ser parte de la tercera división que por ahora no tiene nombre oficial. Pero nada se sabe de cuántos clubes tendrá esta categoría en la cual, repasemos, quedarán unos cuarenta equipos del actual Federal A (hoy tiene 49). Y si hace falta completar, también hay que incluir a los equipos de la Primera C, el equivalente del Federal B en Buenos Aires.

Esta estructura contemplaría a no más 150 equipos en sus tres divisiones; hoy, sumando todos los torneos, divididos en cuatro categorías, son más de 300. La mitad, tendrá que regresar a las ligas.